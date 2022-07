Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hvor gammel må man være, når man får børn?

I Danmark er der ingen lov, der forbyder folk, som på naturlig vis selv kan få børn at få dem i en sen alder. Men har vi alligevel fordomme over for dem, der gør?

Ja, mener 68-årige Tony Jensen, der har datteren Patricia på fem år.

»Jeg forestiller mig, at folk synes, at jeg er en gammel gris. Det er jo ikke normalt i min alder at have så ungt et barn, hvor de fleste har børnebørn,« siger han.

Synes du, at mænd bør stoppe med at få børn, når de runder en vis alder?

For nylig læste han en artikel i B.T. om aldersforskel i kærlighedsforhold, hvor parret i artiklen beskriver, at de møder mange fordomme fra andre.

Det fik Tony Jensen til at kontakte B.T. For han har samme fornemmelse som aldrende far.

Han mener, der er brug for en debat omkring, hvordan vi behandler andre, der ikke følger normerne for forældreskab.

»Herhjemme er det meget tabubelagt at blive forældre i sen alder,« siger Tony Jensen, der har tre voksne børn fra et tidligere ægteskab i alderen 32-45 år.

Sin nuværende datter har han fået med sin afrikanske ekskone. Og selvom parret ikke længere er sammen, var femårige Patricia et planlagt ønskebarn.

»Jeg elsker børn. Hun er med til at berige mit liv og holde mig i gang,« siger han.

Far og datter bor for sig selv i Sønderjylland. De taler jævnligt med moderen over sociale medier og besøger hende cirka en gang om året i Afrika.

»Jo større familie, man har i Afrika, desto stærkere familieoverhoved er man. Så man forstår slet ikke i Afrika, at det kan være et problem at få børn sent i livet. Men jeg vidste godt, at når jeg kom hjem til Danmark, så ville folk kigge skævt til mig,« siger Tony Jensen.

Han har endnu ikke oplevet, at nogen direkte siger til ham, at han er for gammel, men han synes, han fornemmer det på folks opførsel, særligt fra småbørnsforældre:

»Folk slår blikket ned og kigger underligt på mig, især i børnehaven. Det kan ikke være andet end min alder, der går dem på,« siger han.

På spørgsmålet om, hvorvidt det ikke er bare er noget, der foregår i Tonys hoved, svarer han:

»Jeg bor i en lille by i Sønderjylland, hvor alle hilser på alle, jeg kan ikke forestille mig, at det skulle handle om andet,« siger han.

Tony ses her sammen med sin datter. Foto: Privat. Vis mere Tony ses her sammen med sin datter. Foto: Privat.

Patricia tænker ikke over, at hendes far er væsentlig ældre.

»Hun har da spurgt mig, hvor gammel jeg er, men jeg tror ikke helt, hun forstår det med alder endnu,« siger Tony Jensen.

Han ved ikke, om han ville få noget ud af at spørge folk direkte om, hvorfor de kunne have noget imod, at han er en gammel far.

»Jeg ved ikke, om jeg ville kunne sige det rigtige,« siger han.

Trods andres fordomme og forestillinger om faderskabet, nyder Tony Jensen fordelene ved at have en lille datter. Som pensionist har han nemlig masser af tid på hånden til at være der for Patricia, som han lige nu er på ferie med i Italien.

»Hun er meget interesseret i alt, hvad jeg laver, hun er med på værkstedet og i køkkenet. Hun hjælper med det hele«.

Og fremtiden?

»Jeg holder mig i gang med træning og har ingen kroniske sygdomme. Så jeg håber, jeg kan være her mange år endnu, til hun lærer at stå på egne ben,« slutter Tony Jensen.