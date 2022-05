Lyt til artiklen

Problemer på problemer på problemer …

En af Københavns største indiske restauratører er atter kommet i fedtefadet.

Kannathassan Pandian driver en række indiske spisesteder, der alle har samme fællesnævner:

En dårlig smileyhistorik ud over det sædvanlige.

Det gælder blandt andet for Urban Indian på H.C. Andersens Boulevard i byens centrum.

Den indiske restaurant, hvor der tidligere er fundet store mængder snavs og gammel urin på flaske, har netop fået sin tredje sure smiley i træk.

Fødevarestyrelsen konstaterede på deres seneste kontrolbesøg, at Urban Indian ikke kunne dokumentere sporbarheden på en kæmpe mængde fødevarer.



En klokkeklar lovovertrædelse, eftersom fødevarevirksomheder skal have styr på, hvor de får leveret deres fødevarer fra.

Sporbarhed på fødevarer En virksomhed skal have styr på, hvem den får leveret fødevarer fra, og hvem den sælger til. Det kaldes sporbarhed. Ifølge Fødevarestyrelsen er reglerne om sporbarhed vigtige i forbindelse med opsporing af, hvilke kunder eller andre virksomheder der har købt virksomhedens varer.

For eksempel hvis der bliver fundet en fejl ved produktet, der betyder, at varen skal trækkes tilbage fra markedet.

Yderligere er sporbarheden også afgørende for opsporing af smittekilden til en fødevarebåren sygdom i et produkt.

Reglerne om sporbarhed opsto​d i kølvandet fra skandalerne i 1990'erne med blandt andet kogalskab og dioxin i fødevarer.

Der er tale om fælles regler for alle EU-medlemslande.

Kilde: Fødevarestyrelsen.dk

I det konkrete tilfælde var der tale om tonsvis af fødevarer, heriblandt næsten 500 flasker vin, 900 kilo ris og sækkevis af krydderier, fremgår det af kontrolrapporten.

Kannathassan Pandian forklarede, at han havde overtaget alle fødevarerne fra et konkursbo.

Men det afviste Fødevarestyrelsen at se igennem fingrene med.

Alle fødevarerne blev derfor beslaglagt, og Kannathassan Pandian blev påbudt at destruere dem samt dokumentere dette.

Fødevarestyrelsen fulgte yderligere op på et forbud om, at Urban Indian ikke må producere fødevarer i deres kælder.

Heller ikke dette forhold var angivelig bragt i orden, hvilket udløste et bødeforlæg til Urban Indian.

Restaurantejer Kannathassan Pandian forklarer over for B.T., at han har indleveret den originale konkursfaktura til Fødevarestyrelsen fra den hedengangne indiske restaurant India Palace, der tidligere lå på adressen.

»Men fødevarekontrollen skal have specifikke fakturaer for, hvilke importører fødevarerne stammer fra. For at være ærlig er de ikke klar til at lytte,« siger han i en skriftlig kommentar.

Disse fødevarer blev beslaglagt på Urban Indian: 5 pakker dal-linser

16 pakker mung-dal

5 pakker grønne rosiner

5 pakker white kidneybønner

6 poser gurkemeje

6 pakker røde kidneybønner

1 kasse mandelflager

1 og 3 poser sukkerovertræk

10 poser mung-bønner

5 pakker øko røde linser

19 poser blandet kaffe

2 kasser papadums

9 pakker ristet semolina

2 store poser te

1 kasse blandet krydderi, herunder nelliker, sort peber, nigella

1 kasse rismel

2 kasser blandet krydderi, herunder nigella frø og fennikel pulver

9 flasker sesamolie

1 glas mixed pickle

1 pose med små poser nigellafrø

1 kasse hvid sukker

1 kasse brun sukker

1 stor dåse kokosmælk

1 pakke mørke kikærter

1 pakke chana-dal

1 pose mungbønner

1 pose muskatnød

1 pakke Mehnat basmatiris 20 kg

1 pakke Moughal xxl ris 20 kg

4 poser kashmin basmatiris 5 kg

2 poser af 4x5 kg Moughal xxl ris

6 dåser kikærter 5 kg

1 kasse 6 x 2 kg gram flour

2 dåser gheebutter

1 kummefryser halvt fyldt med ispinde

9 kg urid papadums

1 kg cashewkerner 25 kg

1 kasse med 20 poppy seeds 5 x TRS whole green peas 500 g

25 x Blandet krydderier herunder ingefærpulver, spidskommen, knust chilli, paprika, birkes, nigellafrø, koriander og hel spidskommen af 1 kg og 500 g

Paprika 5 kg.

4 x chilli pulver ekstra stærk 1 kg

10 kg ristede løg, posen er åben

1 kasse urid dal plus 9 poser af 2 kg

1 kasse pottukadalkai plus 17 poser

18 x Midas kewater 301 ml

6 x Atmed kewater 250 ml

100 x 100 g MDH chili-pulver.

National kasuri methi 8 stk.

Carry powder 900 g 2 stk.

National punjabi chana 200 g x 9 stk.

4 x Colac gul farve

6 x gul farve pulver

1 x Orange food colouring 500 g

2 x sukku malli kaapi

5 x Laziza 5x chicken 100 g

National Dahl makhin 4 x 80 g

National 4 x fish masala 100 g

32 Xtrs Green lentils 500 g

2 x TRSpure milk 400 g

1xTRS coarse semolina 257 x 5 kg South Indian Idly ris.

11 x 25 kg South Indian Idly ris.

10 kg x 3 stk Moughal whole wheat.

Kummefryser ca. halvt fyldt med blandt andet: Malabar parotta, cratedcoconut, french fries, 2,5 chicken nuggets.

Ca. 27 sække ris á 20 kg

Ca 32 poserhvide risflager a 500 g

60 poser farvet pasta Vodan round a 500 g

24 kasser shiras vin Oakwod a 6 flasker.

6 kasser Chenin blanc vin Oakwod a 6 flasker

25 kasser Caberet Sanvignon

Rita a 6 flasker

7 kasser hvivin Zenzi a 12 flasker

2 kasser hvidvin Sengiovese Bianco a 12 stk.

1 mælkekasse med 13 flasker blandet vin

6 dåser kogte kikærter a 2,5 kg

25 poser filter kaffe bf. november 2019 Narasus.

26 sække ris a 20 kg Daoble diamund group.

6 flasker Risling mosel

3 mælkekasser med 33 flasker blandet vin.

1 kasse m. ca. 40 poser alcog basilikum frø.

6 dåser mango plup a 850 g

1 kg bulgur bedst før maj 2021

1 pose Chaat Masala ca. 1 kg

1 kasse med 10 poser a 500 g tørre hel chili

12 flasker Monin kaffesirup a 70 cl

24 flasker Craft lager South indian

1 poser med 300 stk Vitel tea round the bags

1 posera ca 3 kg rasp

4 poser a 4 poser tørret frugt a ca 500 g

1 pakke 560 g Toastea Milk rush

3 poser a 1 kg gram flour Kilde: Fødevarestyrelsen

Men hvorfor har du valgt at beholde fødevarerne?

»Det hele er brugbart, så vi opbevarede det i kælderen, men fik ikke tid til at bruge eller sælge det til nogen,« siger Kannathassan Pandian.

Han oplyser, at Urban Indian fraflytter adressen på H.C. Andersens Boulevard i midten af juli til fordel for en ny, men endnu ukendt adresse.

Kannathassan Pandian driver ud over Urban Indian to restauranter på henholdsvis Vesterbro og Frederiksberg under navnet South Indian – Chettinad Indian Cuisine.

Alle tre restauranter er registreret i hans hustrus navn.

To af restauranterne, heriblandt Urban Indian, er sat under skærpet tilsyn af Fødevarestyrelsen, fordi de har fået sanktioner for overtrædelser af fødevarelovgivningen på minimum tre af de seneste fire kontrolbesøg.

Fødevarestyrelsen kan dermed tage ekstra hårde sanktioner i brug, hvis restauranterne fortsætter med at bryde fødevareloven.