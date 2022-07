Lyt til artiklen

Mens solen stod op over Aalborg, satte Tommy Thomsen sig til rette i et F16 jagerfly.

Flyet skulle nemlig fragtes fra Flyvestation Aalborg, hvor det har stået under DM-ugen og ud til Aalborg Forsvars- Og Garnisonsmuseum.

Og Tommy, han sad i cockpittet på hele ruten.

»Det er noget, man aldrig tror, man får mulighed for. Det var en helt kanon oplevelse at sidde der og føle, man ejede det og se folk måbe, når vi trillede forbi,« siger han begejstret til B.T.

Ud over turen i jagerflyet, fik Tommy også et billede af maskinen med hjem, som han giver videre til sin søn, der egentlig vandt konkurrencen. Foto: Flyvevåbnet

»Jeg rystede helt, så fedt var det!«

Tomme havde vundet turen i en konkurrence – eller rettere, hans søn havde.

»Patrick er helt vild med fly. Det har han altid været, så det var ham, der deltog i konkurrencen til DM-ugen, hvor præmien blev udloddet,« siger Tommy og fortsætter:

»Og han vandt! Desværre var han i Frankrig på det tidspunkt, hvor flyet skulle flyttes, og derfor gav han turen til mig.«

Morgenfriske aalborgensere fik sig lidt af en overraskelse, da et F16 fly trillede genne byen lidt efter klokken 04.00 tirsdag morgen. Foto: presse-fotos.dk

Sønnen har allerede set nogle af de billeder, der florerer på Facebook af sin far i cockpittet på vej over Limfjordsbroen og kvitteret med en hilsen.

»Jeg ved, at han ærgrer sig over, at han ikke selv kunne være der. Men jeg er lykkelig over, at han gav oplevelsen videre til mig. På den måde er han også lidt en del af det, og han har skrevet, at jeg er blevet lidt af en stjerne,« griner Tommy.

For selvom flyet altså var på vejene omkring klokken 04.00 i morges, hvor de fleste stadig lå i deres seng, har flere både set og dokumenteret det usædvanlige syn.

»Vi kørte forbi et vindue, hvor der stod en ældre kvinde, som jeg vinkede til. Jeg tror hun tabte sin kaffe, så overrasket var hun,« siger Tommy.

Lige efter broen drejede de til højre, og det var her, Tommy vinkede til en måbende kvinde i vinduet, som var i gang med at drikke sin morgenkaffe. Foto: presse-fotos.dk

Og det kan man ikke fortænke hende i. For det er noget af et særsyn, hun har været vidne til.

Det specifikke fly, som trillede gennem Aalborg, bliver primært brugt til udstillinger og har været brugt som trækplaster for forsvaret flere gange.

Men som regel bliver maskinen kørt rundt på en vogn og ikke trukket efter en militærbil, som det var tilfældet i morges.

»Vi vurderede, at det var lidt nemmere og en sjovere oplevelse, at gøre det på den her måde,« siger chefsergent Preben Rasmussen.

Det store F16 blev trukket fra Flyvestation Aalborg, hvor det har været til rally i DM-ugen og ud til Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum. Foto: Flyvevåbnet

Han forklarer, at hele baggrunden for at have flyet stående ved flyvestationen under DM-ugen var, at tiltrække potentielle flymekanikere.

»Vi havde en idé om, at der ville være mange unge, teknisk interesserede mennesker til rallyet. Og det viste sig at holde stik. Rigtig mange ville høre om, hvad det ville sige at være mekaniker i forsvaret, og det er godt, for vi kommer til at mangle en del i de kommende år.«

Tommy selv er dog forbi det punkt, hvor han overvejer et karriereskift. Han er pedel på en skole, og var også på arbejde få timer efter, at han havde fået et af sit livs største oplevelser.

»Min hustru sagde, at jeg lignede et barn, der havde fået sin første julegave, da cockpittet blev åbnet. Og jeg var ikke meget for at stige ud. Men jobbet skal jo passes,« siger han.