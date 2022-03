'Tro på noget. Selv hvis det betyder, du skal ofre alt.'

Det er de ord, man bliver mødt af, når man klikker ind på 44-årige Tommy Mørcks Facebook-profil.

Og det er de ord, han gør alt for at leve efter, fortæller han.

Det var blandt andet derfor, han rejste til Syrien og kæmpede mod Islamisk Stat i 2015. Og derfor, han i sidste uge var på vej til Ukraine for at kæmpe mod russerne.

»Det kan godt være, at man kæmper mod nogen. Men for mig handler det mere om at kæmpe for noget. Ting skal give mening for mig – og det gør uretfærdighed ikke. Min retfærdighedsfølelse har altid været ufattelig stor, og jeg har meget empati med mennesker,« siger Tommy Mørck.

Sidste torsdag stod han i Polens hovedstad, klar til at krydse grænsen for at slutte sig til den internationale brigade i Ukraine – men noget inde i ham sagde stop. Hvad det var, fortæller den 44-årige sønderjyde om senere i artiklen.

Først skal vi tilbage til 2015, hvor Tommy Mørck sammen med resten af verden begyndte at opdage, hvem Islamisk Stat var. Der dukkede halshugningsvideoer op på nettet, og gruppen tog skylden for flere terrorangreb.

På samme tidspunkt var Tommy Mørck lige blevet daglig leder af Alternativets partikontor i Aarhus. Han ville gerne gøre en forskel gennem politik, men blev skuffet, da han opdagede, at det ikke var andet end snak, siger han.

»Jeg var et sted i mit liv, hvor jeg var vildt frustreret over ikke at komme nogen steder med noget som helst. Jeg var i gang med min egen udvikling,« siger Tommy Mørck og fortæller, at han derfor tog til Syrien og kæmpede for at gøre en forskel.

Tommy Mørck i 2015, da han kæmpede mod IS i Syrien. Han blev fængslet for det, da han kom hjem til Danmark. Foto: PRIVATFOTO Vis mere Tommy Mørck i 2015, da han kæmpede mod IS i Syrien. Han blev fængslet for det, da han kom hjem til Danmark. Foto: PRIVATFOTO

Da han kom hjem efter at have kæmpet mod IS i et halvt år, bankede politiet på hans dør.

Det endte med en tur i både byret, landsret og Højesteret, der alle var enige – Tommy Mørck skulle straffes for at være draget i krig i Syrien. Og det blev han så med et halvt år i Nørre Snede uden mulighed for udgang eller prøveløsladelse.

Hvad gav dig lyst til at tage i krig igen denne gang i Ukraine?

»Der var ingen ting, der gav mig lyst til det. Men jeg føler en pligt. Jeg reagerer på, at der er nogle, der gør noget aggressivt forkert, som Rusland gør.«

Er det en form for vrede, der driver dig? Man kan jo hjælpe på mange måder, for eksempel med nødhjælp.

»Ja, jeg føler en vrede over det, Rusland gør, og som IS gør. Men jeg føler en lige så stor vrede over, at vi i Vesten sidder og er så hellige. Vi peger fingre ad Putin og kalder ham grimme ting – men vi hjælper ikke.«

Tommy Mørck har ikke børn, men han fortæller, at hans venner og familie er blevet både kede af det og frustrerede, når han er taget afsted for at kæmpe.

En af hans veninder var klar til at bryde deres venskab, da han igen tog afsted mod krigen i Ukraine sidste uge. Hun kunne ikke holde til det, havde hun fortalt ham:

»Og jeg kan godt forstå det. Det, jeg gør, er jo ud fra min egne behov og min trang til at hjælpe. Det skal de selvfølgelig ikke lide under, hvis de ikke kan holde til det.«

Hvorfor er det vigtigere for dig at kæmpe for nogle, du ikke kender, når dine nærmeste bliver kede af det og risikerer at miste dig?

»Jeg kan godt se, det er selvisk. Men jeg kan ikke leve mit liv efter, hvad andre bliver kede af eller glade for. Jeg skal jo leve mit liv, som jeg synes. Jeg gør det ikke for at skade dem.«

Han holder en kort pause, inden han fortsætter:

»Men menneskeliv i Syrien og Ukraine er altså vigtigere, end at nogle herhjemme bliver kede af, at jeg ikke er der.«

Ville du være taget afsted, hvis du havde haft børn?

»Jeg håber, at jeg ville. Men det ved jeg ikke«

Er du taget afsted for at finde et fællesskab?

»Jeg troede på et tidspunkt, at det var derfor, jeg gjorde det. Fordi jeg har ofte søgt fællesskaber i mit liv – det var også derfor, jeg endte i Alternativet. Men jeg har fundet ud af, at jeg ikke søger fællesskaber for menneskenes skyld – men for formålets skyld.«

Tommy Mørck var sidste torsdag nået til Polens hovedstad for at krydse grænsen ind til Ukraine to dage efter – men han kunne mærke, at hans krop sagde stop, fortæller han. Og det havde den allerede gjort længe inden. Han havde ikke spist noget i en uge op til afrejsen:

»Det øjeblik, hvor jeg fandt ud af, hvad Rusland havde gang i, fandt jeg også ud af, hvad det ville komme til at betyde for mig – og samme øjeblik kunne jeg mærke, at mit system kollapsede fuldstændig.«

Hvordan kan det være, du tog derned, hvis du allerede kunne mærke det inden?

»Jeg tænkte, at stressen i min krop bare var en umiddelbar reaktion, der ville gå væk. Men det gjorde den ikke.«

Var det en form for angst eller frygt for at skulle i krig igen?

»Jeg kan ikke komme uden om, at det har været en del af det. Man skal helst have en frygt for at gå i krig, ellers er man syg i hovedet eller lever i en romantiseret fortælling om krig – folk bliver skudt. Jeg havde også frygt i Syrien. Men jeg tror, at det også bundede i noget dybere denne gang.«

Tommy Mørck endte med at tage hjem til Danmark igen – med ambivalente følelser. Han lyttede til sin krop, men fortæller, at han ikke kan udelukke, at han drager i krig igen på et andet tidspunkt, hvis kroppen tillader det.