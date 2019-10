Da Tommy Westphal fik øje på en speciel sten i vandkanten ved Møns Klint og samlede den op, havde han ingen idé om, hvad det var, han stod med i hænderne.

Det var først senere, da både politi, brandvæsen og folk i beskyttelsesdragt dukkede op ved familiens lejede sommerhus, at det stod klart, hvor farlig den lille genstand kunne være.

Sammen med sin hustru, Henriette, deres tre børn, William, Ida Marie og Oliver på henholdsvis ni, to og fire år, og svigermor Marianne, var Tommy Westphal fra Vejle her i efterårsferien taget i sommerhus på Møn ved Ulvshale.

Onsdag smuttede familien til Møns Klint for at lede efter fossiler, og det var dér, Tommy fik øje på en særlig sten i vandkanten.

Her ses stenen, som var omkring fire centimeter bred. Foto: Tommy Westphal Vis mere Her ses stenen, som var omkring fire centimeter bred. Foto: Tommy Westphal

»Det lignede bare en kalksten, hvor der var noget rødt i enden. Noget rødbrunt, ligesom rust. Jeg tænkte, at der måske kunne være noget spændende inde i den, og derfor tog jeg den med,« fortæller 37-årige Tommy Westphal til B.T.

Forinden havde han læst, at man kunne åbne fossiler, hvis man forsigtigt brugte en hammer, så da familien var tilbage i sommerhuset, fandt han en frem og slog let på den lille sten, der var omkring fire centimeter i bredden.

Men der var ingen fossiler inde i stenen. Til gengæld var der noget andet.

Noget helt andet.

Her ses det, hvordan det så ud inde i stenen. Foto: Tommy Westphal Vis mere Her ses det, hvordan det så ud inde i stenen. Foto: Tommy Westphal

»Jeg tænkte, at det så lidt mærkeligt ud. Der var noget rødbrunt stads, som vi ikke vidste, hvad var,« forklarer Tommy.

Han tog derfor et billede af stenen og dens inderside og delte det på Facebook, hvor han spurgte om hjælp til at få identificeret, hvad det kunne være.

En del sendte sjove bud og kommentarer af sted. Men en enkelt skrev, at det kunne ligne sennepsgas.

En gas, der blandt andet blev brugt som kemisk krigsførelse under Første Verdenskrig, da gassen er usynlig og næsten uden lugt, så soldater ikke opdagede det, når de kom i kontakt med den. Indånding af gassen kan give skader på lungerne, og den kan i værste tilfælde forårsage kvælning.

Her ses Henriette, William, Ida Marie, Oliver, Tommy og Marianne. Foto: Tommy Westphal Vis mere Her ses Henriette, William, Ida Marie, Oliver, Tommy og Marianne. Foto: Tommy Westphal

Da Tommy Westphal så den kommentar, lagde han straks stenen i en plastikpose og lagde den uden for sommerhuset.

Derefter ringede han til de rette myndigheder, som om torsdagen - hvor hans ældste søn, William, havde ni års fødselsdag - rykkede ud til stedet sammen med blandt andet politi og brand- og redningsmandskaber og afspærrede området.

En mand i beskyttelsesdragt gik i gang med at lave en måling af stenen, og i første omgang blev der ikke registreret noget.

»Så var vi alle sammen lettede, for de havde jo advaret om, at hvis der var noget, så skulle vi alle sammen vaskes, og vores tøj skulle brændes. Det var helt sindssygt,« fortæller Tommy.

Foto: Tommy Westphal Vis mere Foto: Tommy Westphal

Men for at være på den sikre side foretog de endnu en måling.

Denne gang skrabede de ifølge Tommy Westphal et stykke af stenen og varmede det op.

Og dét gav et udslag.

»Den viste et udslag af den samme kemi, som der findes i sennepsgas. Det er endnu ikke sikkert, det er sennepsgas, men den gav udslag, som hvis det var sennepsgas,« forklarer Tommy.

Heldigvis slap familien for at skulle de helt store undersøgelser igennem og brænde deres tøj, da der på det tidspunkt var gået 24 timer, fra han havde åbnet stenen første gang.

Ingen i familien havde oplevet nogle symptomer eller mén som kløen, røde mærker, hævede øjne eller vabler.

»Da vi fik at vide, hvad der skulle ske, hvis der havde været noget, så syntes jeg ikke, det var så spændende mere, fordi det viste sig at være virkelig farligt. At sætte min familien igennem sådan en tur, det havde ikke været særlig fedt,« siger Tommy og fortæller, at familien var meget nervøs, da den anden prøve viste sig at være positiv.

Det var derfor en lettelse, da de fik at vide, at der ikke var nogen risiko for dem.

»Nu har konen sagt for sjov, at vi aldrig mere går på stranden og samler ting. Det er i hvert fald sidste gang, at 'manden får lov til at komme med, for han finder nogle mærkelige ting',« fortæller Tommy Westphal med et grin og slutter:

»Min søn fik i hvert fald en uforglemmelig fødselsdag.«

Efter at have taget prøverne, blev stenen pakket ned og taget med videre, da myndighederne forlod stedet ved 22-tiden for at undersøge den nærmere.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi oplyser fredag, at man fortsat er ved at undersøge fundet.