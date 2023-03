Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Han er iværksætter, investor og tidligere minister.

Nu bliver Tommy Ahlers også udnævnt til adjungeret professor på DTU.

Det oplyser DTU – Danmarks Tekniske Universitet – i en pressemeddelelse.

Udnævnelsen sker 'for at understøtte sammenhængen mellem forskning og erhvervsliv' og for at 'indfri det potentiale, som ny teknologi har for at løse de store udfordringer, som samfundet står overfor', lyder det.

»Jeg vil bruge den stemme, jeg har som iværksætter og tidligere politiker, til at bane vejen for flere samarbejder mellem universitetet og erhvervslivet,« siger Tommy Ahlers selvom udnævnelsen.

Tommy Ahlers var fra 2018 til 2019 uddannelses- og forskningsminister for Venstre.

»Hvad er afgørende for at lykkes med at få flere fra den akademiske verden til at starte deres egen virksomhed? Det er noget af det, jeg glæder mig til at involvere mig i. Jeg vil også arbejde for, at investorer og andre, der ikke har den store berøring med DTU, får øjnene op for de muligheder, som DTU ligger inde med,« siger Tommy Ahlers.

Titlen som adjungeret professor er ifølge pressemeddelelsen en hæderstitel, der 'tildeles personer, som har kvalifikationer på højt fagligt niveau'.