Foråret plejer at være tid for planlægningen af årets sommerferie - og det er også på denne tid, at der er højsæson for salg af sommerhusene rundt omkring i landet.

Derfor plejer markedet også at svømme over med nye ferieboliger, som bliver sat til salg.

Foråret 2020 har dog set noget anderledes ud end tidligere: Med Covid-19 pandemiens indtog blev der trukket i samfundets figurative nødbremse - og på boligmarkedet betød det, at der kom langt færre boliger til salg.

Det viser tal fra Boliga.dk.

Det er tydeligt for sommerhusene, hvor der i april kom 44 procent færre ferieboliger til salg i forhold til april sidste år.* Men selvom køberne har haft færre sommerhuse at vælge mellem, er der dog ikke noget, der har fået dem til at holde sig tilbage: landets mæglerkæder melder nemlig om en usædvanlig travlhed på sommerhusmarkedet.

'Sommerhussalget har været stigende gennem flere år, men det er boomet under coronakrisen. Vi har i april 2020 solgt 45 procent flere sommerhuse end i april sidste år', siger kommunikationschef hos den landsdækkende mæglerkæde EDC, Jan Nordmann, til Boliga.dk.

Den samme tendens gør sig gældende hos Danboligs mæglerforretninger, hvor salget af sommerhuse - ifølge kommunikationsansvarlig, Signe Poulsen - er steget med 80 procent i april i år forhold til samme måned sidste år.

Mangler sommerhuse

Det store fald i nye sommerhuse, der kommer til salg - sammenholdt med et boom i antallet af handler - betyder, at mæglernes skuffer og hylder er ved at være tomme.

'I øjeblikket sælger vi flere sommerhuse, end vi får ind, hvilket også betyder, at udbuddet falder markant. Der er også færre skuffesager, for når nogle sommerhussælgere foretrækker at sælge som ”stillesalg” (red. skuffesalg) er det med en forventning om en lang salgstid. Det er ikke så aktuelt i den nuværende situation', siger Jan Nordmann fra EDC til Boliga.dk.

Situation er den samme hos Danbolig, hvor antallet af nye sommerhuse til salg også er faldet:

'Der er færre til salg-skilte rundt omkring i sommerhuslandet - og det vidner om, at flere sommerhusejere har udskudt at sætte deres sommerhus til salg, siden samfundet lukkede ned. Det skyldes formentlig, at sælgerne meget naturligt har været mere tilbageholdende, og så kan det også tænkes, at flere har valgt at beholde sommerhuset lidt længere end planlagt for at kunne bruge det selv, nu hvor mange planlægger at afholde sommerferien i det danske ferieland på grund af coronanedlukningen', siger Signe Poulsen til Boliga.dk.

Der er i øjeblikket omkring 8.000 sommerhuse til salg landet over. Sidste år ved samme tid var antallet noget højere med over 11.000 ferieboliger på markedet.*

