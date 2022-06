Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

UDSOLGT. UDSOLGT. UDSOLGT.

Det er ordet, som flere amerikanske kvinder er stødt på, når de har været på udkig efter bind og tamponer i landets supermarkeder.

Her er hylderne med hygiejneprodukter nemlig helt tomme, og det kan muligvis være den amerikanske komiker Amy Schumers skyld. Det skriver CNN.

Udmeldingen kommer fra virksomheden Proter & Gamle, der blandt andet står bag mærkerne Tampax og Always.

Amy Schumer har været frontfigur for Tampax. Foto: John Locher Vis mere Amy Schumer har været frontfigur for Tampax. Foto: John Locher

I en kommentar til Time Magazine fortæller de nemlig, at den øgede efterspørgsel især er kommet efter, at Amy Schumer har været frontfigur i en række Tampax-reklamer.

»Salget i detailhandlen er eksploderet,« lyder det fra Cheri McMaster, der er talsmand for virksomheden.

Mediet understreger dog, at det ikke kun er Proter & Gamles mærker, der producerer hygiejneprodukter, som er blevet revet væk fra hylderne.

Derfor påpeger de også, at manglen i høj grad kan være en konsekvens af coronapandemien, hvor bomuld og plastik blev brugt til fremstillingen af værnemidler såsom mundbind, samt krigen i Ukraine, som yderligere har presset udbuddet.

Virksomheden understreger dog, at de producerer tamponer på højtryk for at imødekomme efterspørgslen og kvindernes behov.

»Vi forstår, at det er frustrerende for forbrugerne, når de ikke kan finde det, de har brug for. Vi kan forsikre jer om, at det er en midlertidig situation,« lyder det fra Proter & Gamles talsmand.