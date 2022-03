32,4 millioner kroner.

Så mange penge bruger Aarhus Kommune på ældreboliger – der vel at mærke står tomme.

»Vi har en ret stor udfordring med de tomme ældreboliger. Det er et voldsomt stort beløb, vi bruger på det,« siger Christian Budde (V), der er rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune, som står for ældreboligerne, og fortsætter:

»Det er klart, der vil være et naturligt niveau af togdrift, fordi nogle flytter ud, og så kan der gå lidt, inden en anden kan flytte ind. Men det er klart, at over 30 millioner er uacceptabelt, og det kan vi ikke leve med«

Det er forligskredsen bag budgetforliget, der har bedt rådmanden finde en løsningen på problemet.

Cirka halvdelen af beløbet går til kommunens seneste skud på stammen inden for ældreboliger: Generationernes Hus.

Generationernes Hus har samlet børnehaver, ældreboliger, ungdomsboliger og så videre. Men det er tilsyneladende ikke noget, de ældre strømmer til for at opleve.

»Det er et sindssygt spændende projekt. Men vi må konstatere, at corona har sat mange ting lidt i stå og givet nogle udfordringer. Det er en stor del af forklaringen. Nu går vi offensivt til værks med en kombination af kampagner og aktiviteter for at fylde Generaitonernes Hus op. Vi er rimelig fortrøstningsfulde,« fortæller Christian Budde.

Han fortæller, at det er paradoksalt med ældreboligerne – for på mange boliger er der venteliste, samtidig med at alt for mange står tomme.

»Mange ældre vil gerne blive boende i deres lokalområde, derfor er der ventelister i nogle områder og for mange ældreboliger i andre områder,« forklarer Christian Budde.

Derfor vil Aarhus Kommune nu sælge nogle af de boliger, som de ældre ikke gider at bo i.

Det drejer sig blandt andet om ældreboligerne på Marselis Boulevard.

»Det er boliger, der i forvejen er ved at være trætte og slidte, og de lever ikke op til vores ønsker for ældreboliger. Der er eksempelvis ikke en elevator. Derfor giver det god mening at sælge dem fra,« siger Christian Budde.

Vi får flere og flere ældre. Hvordan vil I sikre, at der er nok boliger, når I begynder at sælge dem?

»Det er netop supervigtigt, vi er opmærksomme på det. Vi skal undgå en ‘Aarhus-historie’, hvor vi står om fem til 10 år og har brug for de ældreboliger, vi har solgt. Så vi skal virkelig tænke os godt om. Men overskriften må være, at vi skal være dygtige til at få fundet en løsning, hvor vi ikke bruger et tocifret millionbeløb på ældreboliger, der står tomme,« siger Christian Budde.

Onsdag skal byrådet behandle indstillingen om at sælge ældreboliger fra.

Christian Budde kan ikke sige noget om, hvem kommunen vil sælge boligerne til, eller hvad de koster.