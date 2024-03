Lone Hertz lavede dokumentarfilm om hjerneskadet søn og sammen kæmpede de for stemmeret til umyndiggjorte.

Tomas Strøbye, søn af skuespillerparret Lone Hertz og Axel Strøbye, er død som følge af en faldulykke i sit hjem.

Han afgik ved døden lørdag 10. februar på Rigshospitalet.

Det oplyser familien i en meddelelse.

Tomas Strøbye, der blev 58 år, blev hjerneskadet som barn.

Lone Hertz lavede i 1980 dokumentarfilmen "Tomas - et barn, du ikke kan nå", hvor man følger den dengang 14-årige Tomas under en sommerferieuge i Skagen.

I 1992 udgav Lone Hertz også bogen "Sisyfosbreve", som er en samling af breve, hun skrev til sin søn gennem tiden.

Tomas Strøbye var som følge af sit mentale handicap umyndiggjort.

Han kunne således ikke afgive sin stemme ved folketingsvalg.

Det førte til, at Lone Hertz og flere andre lagde sag an mod den danske stat med krav om stemmeret til sønnen og andre i samme situation.

- Han har en glimrende forstand og et glimrende skriftsprog og kan tale med om politik og religion. Og han har absolut et behov for at være et menneske, man respekterer - også at have stemmeret, sagde Lone Hertz i 2018 til Ritzau.

Lone Hertz og sønnen tabte dog kampen, da sagen blev ført ved domstolene og endte helt i Højesteret.

Det førte til, at værgemålsloven blev ændret.

- Regeringen ønsker, at flest mulige har ret til at stemme - og personer under værgemål fortjener også at få deres stemme hørt, sagde daværende justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i 2018.

Tomas Strøbye boede først på en døgninstitution for udviklingshæmmede.

Da han fyldte 38, flyttede han ifølge B.T. ud og boede i en årrække på Egmont Højskolen i Hou syd for Aarhus.

