»Budskabet om at lade være med at købe tåler tydeligvis en gentagelse.«

Sådan lyder det fra Toldstyrelsen, når det kommer til den ærgerlige rekord, man i år har sat.

For i perioden fra den 1. januar og frem til den 19. december har man ifølge en foreløbig opgørelse tilbageholdt 2,2 tons ulovligt fyrværkeri.

Og det er en 'kedelig rekord', forklarer fungerende kontroldirektør i Toldstyrelsen Kent Midtgaard Hansen:

Foto: Toldstyrelsen Vis mere Foto: Toldstyrelsen

»De seneste år har det været rekord på rekord i mængden af ulovligt fyrværkeri, vi tager, og nu har vi for første gang passeret to tons,« siger han.

Det er blandt andet kanonslag, krysantemumbomber, batterier, røggranater, romerlys og nødraketter, som tolderne har fundet i kontrollen.

Langt størstedelen af det er fundet i pakker hos post- og kurerterminaler rundt om i landet - hovedsageligt afsendt fra Østeuropa, lyder det.

Reglerne for fyrværkeri I Danmark starter fyrværkerisalget den 15. december og løber til og med den 31. december. Man må kun affyre fyrværkeri fra den 27. december til og med den 1. januar. Kilde: Toldstyrelsen

»Man udsætter sig selv for en stor og unødig risiko, hvis man køber ulovligt fyrværkeri. For ved ulovligt fyrværkeri kan man ikke være sikker på, om fyrværkeriet er sikkert at anvende, når det bliver skudt af,« forklarer Nicoline Zederkof Jensen, der er kontorchef i Sikkerhedsstyrelsen.

I alt har Toldstyrelsen fra 2018 til 2022 registreret mere end en femdobling i mængden af tilbageholdt fyrværkeri:

Fra 321 kilo til 1.859 kilo.

»Man sætter sit eget og andre menneskers helbred i fare, når man køber ulovligt fyrværkeri. Produkterne kan være produceret uden hensyn til almindelige regler for produktsikkerhed, så køb i stedet ved de godkendte salgssteder,« lyder opfordringen fra Kent Midtgaard Hansen.