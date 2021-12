Et nyt år haler ind på os.

Men først skal det forgangne år fejres med et brag af en fest. En fest ud over det sædvanlige.

For mange danskere betyder det, at der bliver investeret i flotte raketter og nytårskrudt, så man på behørig vis kan byde et nyt år velkommen.

Men ifølge en pressemeddelse fra Toldstyrelsen indebærer det altså også enorme mængder ulovligt fyrværkeri forsøgt smuglet ind over grænsen.

Siden årsskiftet har styrelsen nemlig tilbageholdt mere end et ton af det ulovlige fyrværkeri, hvilket sætter ny rekord.

Hele 1012 kilo er blevet beslaglagt i perioden fra 1. januar til 15. december 2021, viser en foreløbig opgørelse.

»Vi har aldrig før set så meget ulovligt fyrværkeri i toldkontrollen, som vi gør lige nu. Hvad enten der er tale om borgere, der uvidende bryder reglerne eller organiseret kriminalitet, sætter man mange menneskers helbred i fare, også sit eget, fordi fyrværkeriet kan være produceret uden hensyn til almindelige regler for produktsikkerhed,« lyder det fra kontroldirektør i Toldstyrelsen, Michael Lund.

Han opfordrer til, at man i stedet køber sit nytårsfyrværkeri ved de godkendte danske salgssteder.

I 2020 blev der beslaglagt 604 kilo ulovlig fyrværkeri, hvilket betyder, at der næsten er sket en fordobling.

I Danmark starter fyrværkerisalget 15. december og løber til og med 31. december. Man må dog kun affyre fyrværkeri fra 27. december til og med 1. januar.