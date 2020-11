Du skal have de kritiske briller på, hvis du har planer om at handle på netbutikker uden for EU på Black Friday.

Her er der nemlig risiko for at købe kopivarer.

Sådan lyder advarslen fra Toldstyrelsen, som i en pressemeddelelse skriver, at de i de senere år i stigende grad har været nødsaget til at tilbageholde kopivarer, som danske forbrugere har bestilt hjem fra netbutikker uden for EU.

Selvom det ikke er ulovligt at købe kopivarer til privat brug, risikerer du nemlig, at dine varer bliver tilbageholdt og destrueret af Toldstyrelsen, fordi rettighedshaverne kan kræve det.

Særligt på store shoppingdage som Black Friday, hvor der er tradition for, at man kan gøre massive besparelser, kan man risikerer at købe kopivarer.

På nettet kan det nemlig være svært at vurdere, om en vare er ægte eller falsk – herunder også, om kvaliteten hænger sammen med prisen.

Derfor har Toldstyrelsen en klar opfordring:

»Som forbruger kan man beskytte sig, hvis man bruger sin sunde fornuft på netbutikker, lige som man ville, hvis det var fysiske butikker,« kontorchef i Toldstyrelsen, Henrik Pagh Kold, i pressemeddelelsen og tilføjer:

De mest sete kopivarer i Toldstyrelsen i første halvår 2020 Tilbehør til mobiltelefoner (covers, adaptere, opladere, batterier, høretelefoner, headset mm.): 14.189 Computerudstyr (skærme, batterier, opladere mm.): 5.497 Høretelefoner, hovedtelefoner, højttalere, kabler mm.: 2.231 Tøj: 2.192 Legetøj: 1.864 Ure: 1.217



Kilde: Toldstyrelsen

»Hvis et tilbud er for godt til at være sandt, skal man tænke sig om, for man ved ikke, hvad man risikerer at modtage af skjulte overraskelser med et kopiprodukt i postkassen.«

De seneste fem år har Toldstyrelsen oplevet en firedobling i antallet af sager med kopivarer, og i de første seks måneder i år, har de registreret over 3.600 sager.

Det er særligt falsk tilbehør til mobiltelefoner og kopier af mærkevaretøj samt dyre urer, som tolderne finder i pakkerne fra udlandet.