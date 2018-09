Med spandevis af sæbevand vasker Gitte og Michael Zachariasen deres kiosk fri for de søer af urin, der har samlet sig neden for butikkens ydermur, der er en del af Kalundborg Station.

Det er nødvendigt, for at der ikke skal lugte af tis foran Banekiosken, hvor de to ejere blandt andet sælger hotdogs og pølsehorn til de forbipasserende.

Fakta Toiletter er lukket/lukker på 18 stationer Snekkersten Espergærde Nivå Kokkedal Humlebæk Rungsted Tårnby Brønderslev Skørping Hobro Rødekro Tinglev Padborg Tølløse Kalundborg Langå Vordingborg og Glumsø (lukkes medio 2019 i forbindelse med ombygning af strækningen og flytning af stationerne) Kilde: DSB

»Jeg synes, det er noget svineri, men jeg kan jo godt høre, hvad folk siger: ‘Der er ikke noget toilet - hvad skal jeg gøre?’ Jeg kan ikke blive sur på dem, for det er jo mine kunder, så jeg spørger, om ikke de kan finde et andet sted,« siger Michael Zachariasen.

Problemet med tis i stationsområdet er opstået, efter DSB i sommer har lukket - og fortsat har planer om at lukke - i alt 18 toiletter landet over.

»Folk tisser over det hele - op ad bygningen, i buskene og i cykelskurene,« siger Michael Zachariasen, mens Gitte supplerer:

»Nogle finder endda på at tisse i afgangshallen, så vi kan ikke have dørene stående åbne på grund af lugten.«

Også 53-årige Helle Jensen har oplevet genen ved de nedlagte toiletter.

»I sommer havde jeg været på ferie og skulle med toget fra Københavns Lufthavn i Kastrup til Tinglev (i Sønderjylland, red.), hvor jeg så skulle vente en time på bussen hjem. Jeg opdagede så, at døren til toilettet var låst, så jeg måtte bare holde mig. Og det er altså irriterende,« siger hun og fortsætter:

»Der er ikke rigtig nogen gode alternativer. Man kan vente på, at toget kommer, eller finde nogle buske. Der er noget buskads og nogle træer, man kan bruge, hvis det er slemt nok.«

Formanden for Folketingets transportudvalg, Lennart Damsbo-Andersen (S), er forundret over, at toiletterne er sløjfet på de 18 stationer.

»Da jeg hørte om det, tænkte jeg, at det simpelthen ikke kunne passe. Vi taler om stationer, hvor tusindvis af mennesker passerer igennem.«

»Min opfattelse af DSB er, at det er en serviceorganisation, og i forlængelse af det er det helt naturligt, at der er et toilet til rådighed for dem, der har behov for at bruge det,« siger han videre.

Ifølge kontrakten med staten er DSB ikke forpligtet til at drive toiletter på stationer. DSB oplyser, at der fremover ikke vil være et toilet på stationer med færre end 10.000 daglige rejsende samt på stationer i provinsbyer med færre end 15.000 indbyggere.

»I DSB ønsker vi grundlæggende at kunne køre tog uden tilskud fra staten. Det betyder, at vi løbende gennemfører effektiviseringer, og at vi i en årrække har sparet staten for et trecifret millionbeløb årligt. I den forbindelse har vi valgt kun at drive toiletter på større stationer,« siger underdirektør i DSB Aske Wieth-Knudsen og forklarer, at 'det er dyrt at drive toiletter i det offentlige rum' grundet rengøring, men også på grund af hærværk.

»Som en ekstra service har vi valgt at have toiletter på større skiftestationer og stationer i større provinsbyer. På S-togsnettet har vi toiletter centralt på alle linjer,« fortsætter han.

Står det til Lennart Damsbo-Andersen, skal drift af toiletter på stationer fremover indgå i kontrakten mellem stat og DSB, hvis ikke DSB selv sørger for også at have toiletter til rådighed på mellemstore stationer.