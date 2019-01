Efter togulykken, der onsdag i sidste uge kostede otte personer livet, har Trafikstyrelsen forbudt al brug af sættevogne monteret på de såkaldte lommevogne.

Men dette forbud gælder dog kun i Danmark. Trafikstyrelsen har advaret resten af Europa om sikkerhedsbristen på lommevognene, men vognene kører stadig.

»Vi kan kun sige, at vi ikke acceptere transporten af lommevogne i Danmark, og hvad andre gør, må stå for egen regning. Men vi kan stå med undren,« siger kontorchef ved Trafikstyrelsen Claus René Pedersson til B.T.

Sikkerhedsbristen bestod i låsemekanismen af lastbiltrailere på lommevognene.

»Vi kunne se på kontrollen, at man ved første test prøvede det af, og den viste, at den var låst. Men alligevel kunne den forskubbe sig. Sådan en fejl burde opdages,« siger Claus René Pedersson.

Selvom Trafikstyrelsen har rettet henvendelse til de andre EU-lande angående kontrolfejlen, så er det kun ét land, der har reageret. Nemlig Sverige.

»Det er kun svenskerne, der har spurgt os ind til baggrunden for forbuddet,« siger Claus René Pedersson.

I Trafikstyrelsens undersøgelser har man fundet en lignende ulykke tilbage fra 2014.

Togulykke ved Storebæltsbroen onsdag den 2. januar 2019. Otte omkom, da dele fra et godstog ramte et passagertog på Storebæltsbroen. (Foto: Tim K. Jensen/Ritzau Scanpix)

»Vi er blevet bekendt med en lignende ulykke i Hamborg, som vi ikke var blevet orienteret om. Her var traileren heller ikke låst fast, og den havde forskubbet sig, idet den passerede en bro. Der skete kun materiel skade,« siger Claus René Pedersson.

Hvis I havde kendt til ulykken allerede dengang, kunne togulykken i onsdags så have været undgået?

»Det er svært at spå om. Men når sådan noget sker, læser vi rapporter og ser os om efter erfaringer,« siger Claus René Pedersson.

DB Cargo er det selskab, som stod for lastningen af det godstog, hvorfra en lasttrailer onsdag i sidste uge rev sig løs og ramte et DSB-tog.

Det er ifølge Trafikstyrelsen også DB Cargo, der har ansvaret for at føre kontrol med deres vogne.

B.T. har været i kontakt Jan Wildau, der er kommunikationsdirektør i DB Cargo Scandinavia A/S. Han kan ikke kommentere på, hvorvidt DB Cargo fortsat kører med lommevogne i resten af Europa.

»Det eneste, jeg kan udtale mig om, er, hvad vi gør i Danmark,« siger Jan Wildau.

Ifølge Havarikommissionen er det for tidligt at sige, om problemerne med låsemekanikken er årsagen til ulykken på Storebælt.