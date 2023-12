Palle Stage er taget som gidsel i Padborg.

Sådan formulerer han i hvert fald selv den forsinkelse, der har fået et tog til at holde stille i den tyske grænseby i over en time.

»Det er en katastrofe, og det er bestemt ikke sjovt,« fortæller Palle Stage til B.T.

Han har været på en såkaldt »juletur« i Nürnberg og kørt derfra med toget med stop i Hamburg, men da toget skulle passere grænsen til Danmark, gik den altså ikke længere.

Togpersonalet er nemlig ikke dukket op, hvorfor toget ikke kan køre videre – og altså nu holder stille i Padborg.

Reglerne er skruet sådan sammen, at der skal skiftes togpersonale, når man kører fra Tyskland til Danmark.

Toget er fyldt, fortæller Palle Stage. Han og flere af de medrejsende er godt trætte af, at ankomsten til København synes længere og længere væk.

»Nogen skal jo arbejde i morgen,« siger han og griner.

»Man ved jo ikke, hvad man skal sige, så må man bare grine,« fortsætter han.

DSB bekræfter, at toget er forsinket og fortæller, at forsinkelsen skyldes, at en sporskiftefejl i Snoghøj har gjort, at det danske togpersonale ikke er nået frem til Padborg i rette tid.

Derudover oplyser DSB til B.T., at togpersonalet er på vej fra Fredericia med et andet tog, der fejlagtigt blev sendt i en anden retning end først planlagt i køreplanen, som følge af sporskiftefejlen.

Det er uvist, hvor længe passagerne skal vente på togpersonalet.

Palle Stage og resten af toget kan dog varme sig ved, at forsinkelsen skulle være dækket af rejsetidsgarantien, som man selv kan få lov at søge.