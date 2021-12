Banedanmark oplever lige nu signalproblemer flere steder i landet.

Og det skaber store problemer for togrejsende, der skal hjem fra jul.

»Vi kan ikke køre tog over Storebælt i øjeblikket,« oplyser Henning Andreasen, der er togleder ved Banedanmark.

Det skyldes, at der er signalfejl ved Korsør, og Banedanmark er lørdag morgen på vej for at undersøge, hvad der er sket.

»Vi ved endnu ikke, hvor hurtigt de kan klare det,« siger Henning Andreasen, der dermed ikke kan sige noget om, hvornår togene igen kan passere Storebælt.

Også i det midt- og nordjyske er der problemer.

Togene mellem Aarhus og Aalborg kører i øjeblikket med forsinkelser, og det skyldes en kabelfejl i Fårup, oplyser Banedanmark.

I hovedstadsområdet kører der færre fjern- og regionaltog, og det resulterer også i forsinkelser.

Det skyldes et skinnebrud på et klargøringscenter mellem Østerbro og Hellerup.

Banedanmark har endnu ikke overblik over, hvad der er årsagen til de forskellige nedbrud.

»Vi ved det ikke helt nøjagtigt, men kulden kan spille en rolle,« siger Henning Andreasen.