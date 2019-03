Otte mennesker mistede 2. januar livet i en af Danmarks værste togulykker nogensinde.

Og det kan ske igen. Det mener togekspert Mogens Hasle Møller, efter Havarikommissionen torsdag har udsendt den første foreløbige rapport.

»Det er status quo. Sådan en ulykke her kan ske igen i morgen.«

Mogens Hasle Møller er tidligere sikkerhedschef i jernbanevirksomheden TX Logistik og tidligere koordinator i Banedanmark.

Han er bekymret, efter Havarikommissionens foreløbige rapport konkluderede, at en kombination af en utilstrækkelig låsemekanisme og den kraftige vind på dagen ser ud til at være årsagen til ulykken.

I den foreløbige rapport står der også, at to andre sættevognstrailere på det forulykkede godstog heller ikke var fastspændt.

»Når jeg læser det, så bliver jeg virkelig harm. Jeg kommer med det samme til at tænke på, hvorvidt vedligeholdelsen af de her vogne er god nok, eller om der er fejl på dem. Det er jo ikke ét helt særligt tilfælde med en fejl på én vogn - det er tre vogne,« siger han.

Han hæfter sig nemlig ved, at den præcis samme kombination af sætte- og lommevogn kører rundt på de danske jernbaner i dag.

»Der er helt stille fra Trafikstyrelsen, og jeg kan godt blive bitter over, at det på den måde går i glemmebogen,« siger han og fortsætter:

»Vi ved reelt set ikke, hvad der er sket siden, og hvad der er gjort af skærpede tilsyn. Hvad gør man, som man ikke gjorde før, for at sikre, at det ikke sker igen? Det mangler vi at få svar på,« siger togeksperten.

B.T. har været i kontakt med Trafikstyrelsen, der tager Havarikommissionens foreløbige rapport til efterretning, men ellers ikke ønsker at stille op til interview.

De henviser dog til en tidslinje med diverse tiltag, som styrelsen har foretaget efter ulykken.

I slutningen af januar blev forbuddet mod at køre med de såkaldte lommevogne nemlig ophævet.

De gjorde man, efter de fire jernanevirksomheder der kører rundt i Danmark, havde indsendt en beskrivelse af sikkerheden for låsemekanismen. Derudover har man haft en uvildig fagekspert til at vurdere kontrolmetoden og fundet den ‘tilstrækkelig’ for, at traileren er låst korrekt fast, inden de igen måtte køre på de det danske jernbanenet.

Trafikstyrelsen har i den forbindelse også lavet en redegørelse for fagekspertens kompetencer.

Togeksperten Mogens Hasle Møller mener dog fortsat, at der er grund til bekymring. Han mangler nemlig fortsat svar på, hvad man gør fremadrettet for at sikre, at en lignende ulykke ikke sker igen.

»Jeg kan ikke se, hvad Trafikstyrelsen har sat op af barrierer for, at det ikke sker i morgen. Jeg sidder stadig bekymret tilbage og undrer mig over, hvad de konkret gør for at sikre, at alt er i orden.«