Kunne man forestille sig et værre tidspunkt at åbne en cafe på?

Krav på krav på krav. Mundbind, afstandsbestemmelser, begrænset kundeantal – alt sammen i en skøn forening af coronaens påtvungne sociale fobi.

Nej, måske er cafévalget ikke det, der ligger lige for.

Alligevel er det lige nøjagtig, hvad 28-årige Sami El-Barrage har gjort.

Foto: Bo Norström Weile Vis mere Foto: Bo Norström Weile

Med et nådesløst ryk har han revet tæppet væk under sig selv, opsagt sit faste job som radiograf på Rigshospitalet og sprunget ud i livet som selvstændig.

Ud i uvished og usikkerhed i en tid, hvor fremtiden synes usikker for mange.

Hvad der nøjagtig ligger til grund for, at halvt danske og halvt libanesiske Sami har taget springet, lukket øjnene og blindt forfulgt sine drømme om at skabe sit eget, forklarer han et par paragraffer længere nede.

Først skal han servere en kop kaffe. Det er trods alt det – udover frisksmurte rugbrødssandwiches med hjemmerørt humus eller yoghurt med ditto granola - der fremover skal udgøre grundstammen af hans indtægtskilde.

Foto: Bo Norström Weile Vis mere Foto: Bo Norström Weile

28 kroner koster kaffen. Uanset om du er til proteinrig latte eller kulsort americano.

»Jeg har nørdet kaffen helt vildt de seneste mange måneder. Oppe i min lejlighed. Ristet den, vejet den, forfinet skummeteknikken. Og nu synes jeg selv, den er der,« siger han og placerer nænsomt den brunlige kop af brændt, glaseret ler mellem os.

I krystallernes klare skær

Der er plads til otte siddende gæster i Samis 20 kvadratmeter ’store’ kaffesalon, der ligger på Slagelsegade i et 90 graders knæk fra indre Østerbros pulserende hovedstrøg Østerbrogade.

Inden man træder ind, bliver man af dørmåtten i kronraget kokos budt velkommen af et ‘you look nice today’.

Foto: Bo Norström Weile Vis mere Foto: Bo Norström Weile

Et kompliment, der på indersiden af den sortmalede glasdør bliver fulgt op af en fløjlsblød duft af ristede kaffebønner, der som en vuggende duftsky har fundet plads under den antikke krystallysekrone, der titter frem fra loftets frodige udsmykning af sommergrønne palmeblade og blomster i hvide og orange farvenuancer.

Alle sammen af den art, der ikke behøver vand for at overleve.

Sami begynder i et roligt tempo at sætte ord på sine drømme. Sine mål. Og hvorfor han i alverden kunne finde på at sige sit faste – og ikke mindst fastlønnede – job op midt i en økonomipresset coronatid.

Og så til fordel for en café midt på Østerbro, hvor kaffestederne i forvejen findes i et antal, der burde have sine egne afstandskrav.

Foto: Bo Norström Weile Vis mere Foto: Bo Norström Weile

»Jeg havde et godt job og en fin indtægt, men jeg var ikke glad, når jeg stod op om morgenen. Det drænede mig. Hvis du ikke er glad, afspejler det, hvem du er over for de mennesker, du er sammen med. Du bliver negativ, og du brokker dig,« siger Sami ærligt, inden han fortsætter:

»Det var hele tiden noget andet, jeg glædede mig til. Weekenden, hvor jeg havde fri. Eller uge 30. Der var konstant et lyspunkt et sted ude i fremtiden. Langt væk. I stedet for at glæde sig til at stå op hver morgen og bare være glad.«

Der er ingen tvivl om, at Sami mener det. Hans azurblå øjne under det krøllede brune hår bliver en anelse klarere, mere blå, når han taler om nutiden. Om den virkelighed, han står op til i dag.

»Jeg føler ikke, jeg har sovet i to måneder. Jeg er her i caféen 80-90 timer hver uge. Men jeg er glad. Jeg flyver. Og det betyder alt.«

Jagtede en illusion

Uden at gå i detaljer fortæller Sami, hvordan hans barndom var en turbulent og omskiftelig tid. En tid, der groede sig fast i ham og senere kom til at styre den måde, han forsøgte at leve sit liv på.

»Jeg troede, at det vigtigste for mig var at finde ro og stabilitet. Hvis jeg bare fik et job, en kæreste og en lejlighed, så var alt godt. Men da jeg så fik det, kunne jeg mærke, at det slet ikke var det, jeg havde brug for. Det var en illusion, jeg havde jagtet. I stedet trives jeg meget bedre ude i det åbne. Med ryggen mod muren.«

Samis energi er ikke til at tage fejl af. Den er potent. Smittende. Det er den, der er drivkraften i den lille kaffebutik på Slagelsegade. Det er den, der skal få ham tørskoet gennem coronaens regntid og videre ud på den anden side som en succesfuld iværksætter.

Og han tror på, at det lykkes. Han tror på projektet, på drømmen. Og hvorfor egentlig ikke?

Foto: Bo Norström Weile Vis mere Foto: Bo Norström Weile

»Jeg ved, hvem jeg er. Jeg ved, hvad jeg er i stand til. Og hvis jeg kan arbejde 100 timer om ugen i tre andre jobs for nogle andre, kan jeg også gøre det for mig selv,« siger han og henviser til, at han ved siden af sine 40 timer som radiograf på Rigshospitalet også tog timer på et privathospital samt havde vagter som handicaphjælper.

»Og ja, det var fedt nok at have masser af penge. Men ærligt, jeg havde ikke noget at bruge dem på. Jeg har købt en andelslejlighed for nogle år siden, og så har jeg en cykel. Jeg har ikke et stort materialistisk behov. Det vigtigste for mig er at være glad, når jeg vågner om morgenen. At være ærlig over for mig selv og gøre de ting, jeg synes er sjovt.«

Imens vi snakker, går døren op, og en midaldrende kvinde træder ind over komplimentet i døråbningen.

Foto: Bo Norström Weile Vis mere Foto: Bo Norström Weile

Hun har set et opslag, som Sami har lavet på Facebook, og nu vil hun også smage den kaffe, som Sami i rosende folder reklamerer for.

Hun bestiller en latte og tilkendegiver kort efter, halvvejs gennem det luftige mælkeskum, at den virkelig er god. Og så er den til at betale, siger hun.

»Det er ikke københavnerpriser, du tager her.«

»Nej, det er gået amok med kaffepriserne herhjemme,« siger Sami.

»Jeg vil hellere have, at folk kommer tre gange om ugen til 28 kr. end én gang til 45 kr.«

Kvinden nikker. Hun er enig og ligner på måden, hun drikker sin kaffe, én, der kommer igen.

Måske endda de tre gange om ugen.