De fleste husker togulykken på Storebælt i januar 2019, hvor otte mennesker mistede livet.

En frygtelig ulykke, der kan gentage sig, hvis du spørger DSB’s tidligere sikkerhedschef Thomas Albøg Olsen.

Det udtaler han til TV2 Fyn, efter Trafikstyrelsen har fået indberetninger om seks hændelser, hvor lastbiltrailere endnu engang ikke har været låst korrekt fast på lommevogne fra DB Cargo.

»Hårene skal jo rejse sig på hovedet af dem, og så skal de sige, det der, det går simpelthen ikke. Det skal vi have styr på. Så vi ikke risikerer, at det gentager sig,« siger Thomas Albøg Olsen, jernbaneekspert og tidligere sikkerhedschef i DSB, der ikke er overrasket over de nye hændelser.

Toget fra ulykken i januar 2019 holder afdækket i Nyborg. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Toget fra ulykken i januar 2019 holder afdækket i Nyborg. Foto: Mads Claus Rasmussen

En af de fundamentale årsager til dødsulykken var nemlig manglende smørring af låsemekanismen. Sådan lyder det i Havarikommissionens rapport.

Og ifølge Thomas Albøg Olsen er den årsag, som bør være øjenåbneren for at få sikkerheden på rette spor, ikke blevet kommunikeret tydeligt nok.

Om DB Cargo overhovedet lever op til de anbefalinger, som de fik fra den fælles europæiske jernbanesammenslutning kun fire måneder efter ulykken, stiller han også spørgsmål ved.

TV2 Fyn har kontaktet DB Cargo, som afviser at stille op til interview. Koncernen ønsker nemlig kun at forholde sig til de to ulykker, som har fundet sted i blæsevejr. Det gør de i dette skriftlige svar:

»Storebæltsbroen er tilsyneladende det eneste sted i Europa, hvor trailere kan løftes ud af låse, forrykkes eller blæses af togvogne. Trailere er ikke blæst af andre steder og har aldrig gjort det. Det kan skyldes fejl i håndtering eller udstyr, og intet er vigtigere end sikkerheden. Men det kan også ske ved korrekt betjening af samme godkendte og fejlfri udstyr, der bruges i resten af Europa.«

Ulykken på Storebælt den 2. januar 2019 var den værste togulykke i 30 år. På et lyntog fra Århus til Københavns Lufthavn rev en tom sættevogntrailer sig løs fra et modkørende godstog og borede sig ind i togets forreste kupé, hvor 11 menensker sad. Otte personer mistede livet.