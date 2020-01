Langt de fleste af os har nok mærket den lidt opgivende følelse, når man kigger på sin skrabejulekalender og mulighederne forsvinder dag for dag.

Den samme følelse havde en mand i halvtredserne fra Midtsjælland, da han tog på juleferie.

Men det var der i bagklogskabens lys ikke nogen god grund til. Der ventede nemlig noget af en overraskelse, da han kom hjem igen.

»Vi havde ikke taget vores skrabekalendere med på ferie, så den 31. december kom jeg i tanke om, at vi da lige skulle have tjekket, om der var gevinst på,« forklarer den anonyme vinder til Danske Spil og fortsætter:

»Og pludselig ser jeg så, at der er tre pakker på den, der hedder Pakkejagt, hvilket betyder en gevinst på to millioner kroner.«

Selvom det var et ret nemt regnestykke at finde frem til, at manden havde vundet de to millioner, så måtte han alligevel en tur forbi kiosken for at dobbelttjekke.

Her kunne kioskejeren dog blot konstatere, at kalenderen var mere værd, end han kunne udbetale fra kassen.

Det var først, da den nybagte millionær ringede til Danske Spils kundecenter, at han fik bekræftet, at pengene var hjemme.

»Jeg vil sige, at der var rimelig god stemning herhjemme. Vi gik og jokede med, hvad vi skulle finde på med alle de penge. Især mine børn var ret overgearede. Men samtidig havde vi travlt, for vi skulle over til nogle venner og holde nytår,« siger han

»Vi aftalte, at vi ikke skulle sige noget om gevinsten til nogen, så det var da lidt svært at holde masken gennem aftenen,« forklarer den heldige vinder.

Familien skal nu have lavet nyt køkken og badeværelse, og der venter også en rejse i sommerferien for pengene.

Vinderen har ønsket at få besøg af en af Danske Spils millionærrådgivere.