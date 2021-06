Det kunne være endt gruelig galt, da et tog havde kurs mod Jylland fredag 4. juni.

Kort før toget skulle passere Storebælt, stod tykke røgskyer lige pludselig op fra toget.

Men en passager var vaks og tog hurtigt affære.

44-årige Morten Andreasen var på vej til Odense med sin tiårige søn Tristan, da han pludselig fik øje på røgen, der gled ned langs siderne af toget.

Der var tilsyneladende ingen andre passagerer, der havde spottet røgen, da solen bragede ned fra en blå himmel, og mange derfor havde trukket gardinerne for. Han måtte selv tage affære:

»Jeg ser den tykke, sorte røg, der løber forbi vinduet, og siger så til Tristan, at jeg lige skal tale med togpersonalet. Jeg skal igennem tre vogne, og på vej derop er jeg ikke i tvivl om, at der er noget galt,« siger han og fortsætter:

»Der var ikke røg inde i toget, men lugten blev kraftigere, og der stank helt hjernedødt af smeltet plastik.«

Han spænede op til togføreren forbi en masse uvidende passagerer og bankede på døren.

Han var grædefærdig. Pigen græd også. De var fuldstændig angst over situationen, og jeg endte også med at fælde en tåre

Togføreren tøvede med at åbne døren, og derfor udbrød Morten Andreasen blot: »Jeg tror, at toget brænder.«

Togpersonalet handlede straks og måtte over anlægget meddele, at toget skulle evakueres. Det gjorde stop på Korsør Station, lige inden toget var på vej ned under vandet i den mørke tunnel, der forbinder Sjælland og Sprogø.

Alle skulle ud på samme tid, og det betød, at Morten Andreasen ikke kunne komme tilbage til sin søn, der sad flere togvogne væk.

Fakta om hændelsen: DSB oplyser, at der ikke var nogen tilskadekomne, og at røgudviklingen stoppede så snart toget standsede ved Korsør Station.

Havarikommissionen oplyser, at de er blevet underrettet om hændelsen, men at der ikke var grundlag for at påbegynde en undersøgelse, da det falder uden for deres undersøgelsesforpligtelser i henhold til sikkerhedsdirektivet.

Omringet af mennesker, der var bange, blev han selv bekymret. Men ude på perronen fandt han sin tiårige søn, der stod sammen med en anden pige, og de var begge rystede af episoden:

»Han var grædefærdig. Pigen græd også. De var fuldstændig angst over situationen, og jeg endte også med at fælde en tåre.«

Politi, ambulance og beredskab var hurtigt fremme på stationen, så området blev spærret af. Alt imens var der uro og forvirring blandt de mange passagerer, der pludselig var strandet på Korsør Station. Flere af dem havde end ikke fået deres bagage med ud.

De fik at vide, at de skulle over på en anden perron, hvor de måtte tage næste tog videre, der gik 25 minutter senere.

Men herefter tog stemningen en drejning.

For midt i alt kaosset opstod en følelse af fællesskab.

To unge fyre løb over i en kiosk og købte en masse øl, som de delte ud til passagererne. Flere ønskede at betale, men det takkede mændene nej til. De opfordrede i stedet til at nyde det gode vejr og var i det hele taget med til at sprede en god stemning.

Noget, der også fik Alan Gottschalck Stougaard til at efterlyse de to i et viralt Facebook-opslag.

»Det, synes jeg jo, er fantastisk, at nogen tænker hurtigt og heller ikke kun tænker på sig selv. Andre havde måske bare købt de her øl til sig selv,« siger Morten Andreasen.

Den anspændte situation var løsnet op, og flere passagerer var også henne for at trøste Tristan og for at takke hans far for den hurtige reaktion i toget.

Men situationen har efterfølgende sat sig i Tristan.

»Da vi skulle hjem igen søndag, var det første, han sagde til mig, at jeg lige skulle tjekke, om der kom røg op fra toget, da vi skulle passere Storebælt. Der måtte jeg så fortælle ham, at jeg aldrig havde oplevet det før i mit 44-årige liv.«