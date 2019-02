Sidste års tørke fik mange nyplantede træer til at bukke under og medførte det laveste CO2-optag i 23 år.

Mange danskere nød sidste års sommer, hvor solen viste sig ualmindelig gavmild med sine stråler.

Men den tørre sommer var en prøvelse for landets skove.

I de private skove er mellem 25 og 100 procent af de nyplantede træer gået til, mens man i de offentlige skove melder om op til 30 procents dødelighed.

Det viser en undersøgelse, som forskere fra Københavns Universitet og DTU har lavet.

- De træer, der ikke er gået til, er svækket og i en slags stresstilstand.

- Hvis vi får endnu et tørt forår og en tør sommer, så får træerne det svært, siger seniorrådgiver Iben Thomsen, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet.

Det er særligt bøg og rødgran, der er følsomme over for mangel på vand. De to trætyper udgør mere end en fjerdedel af det danske skovareal.

Men det er ikke bare træernes vækst, der er sat tilbage.

Det er også gået ud over træernes evne til at optage CO2.

- Tørken har også medført, at træerne ikke har optaget så meget CO2, som de plejer, siger Iben Thomsen.

Det har forskerne konstateret ved at analysere træerne i Lille Bøgeskov ved Sorø.

CO2-optaget i juli og august 2018 var markant lavere sammenlignet med de sidste 23 år fra samme skov.

Ud over ringere tilvækst har vandmanglen betydet, at træerne er særligt udsatte for insektangreb.

Det store spørgsmål er nu, om vi vil se en gentagelse af sidste års vejr.

- En enkelt tør sommer gør ikke den store forskel. Men hvis vi igen får et tørt forår og en tør sommer - efter en vinter, der ikke har været særlig regnfuld - så kommer træerne virkelig i problemer, siger Iben Thomsen.

- Det, der i virkeligheden er værst for skovene, er ekstremerne. Enten at det er meget vådt, som vi så det i 2017, eller meget tørt, som vi så det i 2018. Det kan måske være et resultat af klimaforandringer, siger hun.

/ritzau/