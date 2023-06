Au revoir til Frankrig og goddag til Danmark.

Flere dage uden regn og varme temperaturer, som vi oplever i øjeblikket, lokker sydeuropæiske insekter til den danske natur.

»Det sjove ved denne type vejr er jo, at vi kan få besøg sydfra. Det kan være sydlige insektarter,« siger Emil Sanderhoff, naturvejleder i Naturama i Svendborg og Naturdestination Skovsgaard, til TV 2 Fyn.

Blandt insekterne er det registreret, at udbredelsesgrænsen for mange sommerfugle rykker nordpå, og vi kan forvente at se adskillige nye arter i Danmark i de kommende år.

Naturvejlederen peger på sommerfuglearten ved navn duehale som en gæst, der oftere og oftere vil komme til Danmark, hvis temperatuerne fortsætter med at stige på grund af klimaforandringerne.

Duehale kendes på den mørke og lyse fjeragtige pels på bagkroppen.

Faktisk ligner den rigtig meget en kolibri, som jo er en lille fugl, der især lever i tropperne i Syd- og Mellemamerika.

»Sydfrankrig på lavendelmarkerne ser vi typisk duehalesværmere flyve omkring. Den ligner lidt en lille kolibri med sin snabel,« siger Emil Sanderhoff til det regionale medie.