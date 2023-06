'Desværre – vi kan ikke levere før 2024'.

Sådan lyder meldingen fra Fasterholt Maskinfabrik til desperate landmænd, der i disse tørketider må se langt efter vand fra oven.

Og nu også vandingsmaskiner fra Fasterholt, som er Danmarks førende producent på området og lige nu oplever massiv efterspørgsel ifølge Maskinbladet.

Derfor har fabrikken også ansat flere medarbejdere og indført nattevagter for at indhente leverancerne.

Over for TV Midtvest siger Rikke Kjær Pedersen, maskinfabrikkens direktør, at flere landmænd 'kun' har gamle vandingsmaskiner.

Og derfor synes efterspørgslen – og mængden af opkald – særlig stor for tiden.

»Vi siger tit, at de hiver dem ud fra læhegnene, og der er sikkert en grund til, at de er blevet skubbet derind. De er måske ikke helt up to date, og så der skal sælges nogle reservedele, og måske skal der også en montør forbi for at få dem i gang igen«, siger hun.

Fasterholt Maskinfabrik står for godt og vel 90 procent af alle vandingsmaskiner på det danske marked.

Virksomheden holder til i Brande og har 90 ansatte i Danmark – og syv i Tyskland.

Der er ikke udsigt til, at det varme og tørre vejr forsvinder lige foreløbigt.

I den kommende weekend har DMI således varslet hedebølge flere steder i Danmark.

Også vandslanger og andre gadgets til huset, som hjælper med at spare vand, er i høj kurs hos danskerne lige nu.