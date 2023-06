Det er ikke kun danskerne, der lider i varmen i øjeblikket.

Det samme gør de danske jordbær i Nordsjælland også – og det går ud over høsten.

Det skriver DR.

De mange sommerdage helt uden dryp fra oven har nemlig ikke kun gjort høsten langt mindre, end man havde håbet på.

Det har også gjort bærrene mindre, end de normalt er, ligesom der er færre af dem.

»Det, der er galt, det er størrelsen. Vi har haft et koldt forår for det første. For det andet så mangler vi vand. Derfor er udbyttet 20-25 procent mindre,« forklarer Jane Spuur, der er indehaver af Jordbærgården i Smørum, til DR.

Fordi der dermed skal flere bær til at fylde bakkerne med jordbær helt op, forventer hun, at prisen kommer til at stige snart.