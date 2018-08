Ruinerne af den forsvundne by Berich - også kendt som 'Edersøens Atlantis' - er dukket op til overfladen efter vedvarende tørke i Tyskland.

Det skriver The Associated Press.

Resterne af byen Berich, som ligger i det centrale Tyskland, blev forladt for mere end 100 år siden, da et større vandreservoir blev anlagt i området.

Den lille landsby havde ifølge Newsweek dengang kun omkring 200 indbyggere og blev grundlagt i 1200-tallet.

At ruinerne efter 'Edersøens Atlantis' nu er blevet synlig, med både bro og fundamenter, skyldes, at reservoiret er blevet drænet for at holde vandstanden i Weser-søen oppe.

GERMANY-WEATHER/

Behovet for at dræne reservoiret skyldes den omfattende tørke, som har ramt Tyskland og resten af Europa i sommeren 2018, og som næsten ingen regn har fået i flere måneder.

Ruinerne fra 'Edersøens Atlantis' har dog også tidligere været synliggjort af lave vandstande i reservoiret.

Den historiske tørke, som har ramt hele Europa i 2018, har også synliggjort gamle ruiner og historiske konstruktioner.

Herunder ved flere landområder i Storbritannien. I juni blev omridset af en flyvestation fra 2. verdenskrig eksempelvis synliggjort i området omkring Hampshire, England.