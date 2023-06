Er du medlem af forsikringsselskabet Topdanmark, har du muligvis fået en mail eller sms i din retning.

På grund af tørken over Danmark har forsikringsselskabet sendt advarsler og opfordringer til knap 100.000 kunder i håbet om at forebygge alvorlige brandskader.

Det oplyser Topdanmark i en pressemeddelelse.

»Vi har desværre set, at ukrudtsbrændere den seneste tid har været årsag til flere brande i huse og skure.«

»Derfor vil vi på det kraftigste opfordre kunder til ikke at bruge ukrudtsbrændere, når naturen er så knastør, som den er,« siger Rasmus Ruby-Johansen, skadedirektør i Topdanmark.

Den massive tørke har indtil videre betydet, at der er afbrændingsforbud på Bornholm, Samsø og Tunø.

Derfor er det heller ikke kun ukrudtsbrændere, som Topdanmark advarer mod.

Brug af åben ild og opmærksomhed på lokale eller permanente forbud mod afbrænding er også blandt emnerne, som forsikringsselskabet har omtalt til kunderne.

Endvidere bliver også landmænd, som er kunder hos Topdanmark og har tegnet en såkaldt afgrødeforsikring, opfordret til at henvende sig:

»Vi vurderer, at samtlige kunder med en afgrødeforsikring potentielt kan have en dækningsberettiget skade. Derfor opfordrer vi disse kunder til at anmelde skaden, såfremt de oplever udbyttetab på deres afgrøder som følge af tørke,« siger Rasmus Ruby-Johansen og tilføjer:

Så har vi anmeldelsen, og når landmanden har høstet sin afgrøde og opgjort udbyttet, så erstatter vi landmandens udbyttetab jf. vores forsikringsvilkår.«

Lige nu er der fortsat ikke mange udsigter til regn i Danmark.

Faktisk har DMI været ude og forvarsle en hedebølge, som ventes at ramme dele af landet allerede fredag.