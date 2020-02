10. februar 1920 blev Tønder stemt tilbage til Danmark. Det fejrer byens borgmester på Tøndergade i København.

Tønders borgmester, Henrik Frandsen (V), betragter mandag som en "ikonisk dag" for sønderjyder.

Dagen markerer, at det er 100 år siden, at Sønderjylland blev stemt tilbage til Danmark ved en folkeafstemning.

Men selv om Henrik Frandsen repræsenterer en af de byer, der blev stemt tilbage til Danmark, skal han fejre dagen flere hundrede kilometer hjemmefra.

Han skal nemlig deltage og holde en tale, når der i København klokken 13.45 bliver sat en mindeplade for Genforeningen op i Tøndergade på Vesterbro.

- I Sønderjylland er det en national begivenhed, at sønderjyderne stemte sig hjem til kongeriget.

- Og derfor synes jeg egentlig, at det rent symbolsk er rigtig fint, at Tønders borgmester er med på Tøndergade i København til at markere det, siger Henrik Frandsen.

10. februar 1920 stemte 75 procent for en genforening med Danmark.

100-året for dagen markeres ikke kun i Tøndergade. Der afholdes blandt andet en lang række afstemningsfester i grænselandet. Afstemningsfester er en særlig sønderjysk tradition.

De går tilbage til 10. februar 1920, hvor dansksindede sønderjyder mødtes og festede i forsamlingshusene.

Selv om der er langt til festerne i grænselandet for Henrik Frandsen, regner han alligevel med en god fejring i København.

- Jeg tror faktisk, at jeg kommer til at føle mig hjemme i Tøndergade. Det giver et lille gib i en, når man går rundt ude i verden og oplever noget, der lige pludselig hører til hjemstavnen, siger han.

Generelt fylder Genforeningen meget i Tønder, og derfor er det ekstra sjovt at være Tønder-borgmester i år.

- Det er en helt speciel oplevelse at være borgmester lige præcis ved 100-året for Genforeningen, fordi det er så vigtig en begivenhed i den sønderjyske historie, siger Henrik Frandsen.

Uden Genforeningen ville byer som Haderslev, Aabenraa, Tønder og Sønderborg i dag have været tyske.

Genforeningen markeres hele året med over 1000 aktiviteter i landet.

/ritzau/