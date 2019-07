'Den eneste, jeg vidste, var, at jeg i hvert fald ikke skulle være håndværker, for det var kun de dumme, der blev det.'

Sådan skriver 33-årige Anders Nielsen i et opråb på Facebook om de tanker, han havde, da han i sin tid var færdig med folkeskolen.

Her mere end 15 år senere er Anders Nielsen uddannet tømrer og kigger uforstående tilbage på de tanker, han havde som teenager.

Men selv om han er blevet klogere, er hans indtryk, at mange andre stadig sidder tilbage med de samme fordomme om håndværkere, som han selv gjorde.

'Jeg ved godt, hvordan samfundet kigger på mig, og jeg oplever fordommene gang på gang, når jeg bevæger mig rundt i mit arbejdstøj,' skriver han.

I opslaget, der på under et døgn er blevet delt 16.000 gange, fortæller han, hvordan han tvang sig selv til at tage en gymnasial uddannelse, fordi han ikke ville blive en 'dum håndværker'.

Da studenterhuen var hjemme, og et sabbatår var gået, besluttede Anders sig for at uddanne sig til tømrer, så han kunne arbejde med sine hænder. Det gjorde han til trods for, at hans daværende kærestes reaktion lød: 'Jamen, du er da bedre end det!'

Anders Nielsen har flere eksempler på, hvordan fordommene over for håndværkere dukker op i dagligdagen.

Synes du - ligesom Anders - at håndværkere bliver anset for mindreværdige i samfundet?

Et af eksemplerne er et sandt 'Pretty Woman'-øjeblik fra filmen af samme navn, hvor Julia Roberts bliver afvist i en af de fine butikker på Rodeo Drive i Beverly Hills.

'Den kvindelige ekspedient kigger op fra sin computer, giver os elevatorblikket og kigger ned i sin computer igen. UDEN at hilse. Hun havde vurderet, at der ikke var noget salg i den dumme håndværker og hans tatoverede Amager-tæve, der i øvrigt blot er en dum frisør,' skriver Anders Nielsen om episoden, hvor han og kæresten gik ind i en unavngiven interiørbutik i København.

'Vi havde lige solgt vores lejlighed, og der stod 2,2 millioner på kontoen. En formue jeg/vi havde skabt på 4,5 år. Der var ikke noget i butikken, vi IKKE havde råd til,' fortsætter han og fortæller, at parret gik et andet sted hen med deres penge.

Ifølge Anders Nielsen er det absurd, at mange ser ned på håndværkere og tænker, at de ingen penge har, da mange tjener mere end gennemsnittet.

Han fortæller til B.T., at han blandt andet lavede opslaget, fordi alle står og råber og skriger efter flere unge på erhvervsuddannelserne, men at han flere gange har tilbudt medier at fortælle sin gode historie om faget uden at blive lyttet til.

Derfor tyede han altså til tasterne, og i skrivende stund har 3.000 kommenteret hans fortælling, hvoraf langt størstedelen er enige i, at der er et problem.



'Min søn på 16 år har lige afsluttet folkeskolen og vil forfølge sin drøm, nemlig mekaniker uddannelsen. Han har oplevet jævnaldrendes fordomme, og selv på det kommende studie blev der talt ned til de unge,' skriver en bruger for eksempel.

»Jeg er rigtig overvældet over reaktionerne. Jeg har fået henvendelser fra erhvervsvejledere, som har spurgt, om jeg vil komme ud og fortælle min historie til 7.-9. klasser,« siger Anders Nielsen og fortsætter:

»Der er brug for et andet syn på håndværkere. Ikke for min skyld, da jeg hviler nok i mig selv til at være stolt af det, jeg laver, men for de usikre unges skyld, der hellere vil følge strømmen end drømmen.