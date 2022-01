Til marts er der på teater Svalegangen i Aarhus premiere på historien om den aarhusianske plæneklipper, Stig Tøfting.

Forud for premieren på stykket, der har fået navnet »No Regrets«, er der allerede solgt over 5000 billetter, hvilket er omkring det dobbelt af, hvad teateret plejer at sælge til deres forestillinger.

Det fortæller TV 2 Østjylland.

»Vi kan se på salgstallene, at vi får helt nye gæster i teatret. Kun syv procent af de solgte billetter er købt via abonnementer. Resten er løssalg, unge-billetter, gruppebilletter med videre,« siger Jens Hyldgaard, der arbejder som pr- og marketingansvarlig ved det aarhusianske teater, til TV 2 Østjylland.

Stykket er en fortælling om Stig Tøftings liv i Aarhus og på fodboldbanen og tager udgangspunkt i hans selvbiografi med selvsamme titel.

Teaterstykket er instrueret af Morten Lundgaard, mens Morten Kjær spiller hovedrollen som Stig Tøfting.

Forestillingen løber i perioden fra 26. marts til 14. maj.

Og noget tyder på, at stykket går hen og bliver det mest sete på teater Svalegangen.

Indtil videre er det nemlig kun musikdramatiseringen Troen & Ingen af Søren Huss, der har solgt flere billetter end »No Regrets«.