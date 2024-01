Flere boligejere kæmper med tøbrudsskader rundt om i landet. Det er alt fra små dryp, til at det vælter ned med vand og ødelægger huse.

Det skriver TV 2 Nyheder, der har talt med skadechef i skadeservicevirksomheden ISV Trinava, Carsten Bæk.

»Det er sjældent, at vi har den her form for tøbrudsskader, og så mange og så voldsomme. Normalt får man mange frostskader, hvor det er frostsprængninger på rør, men det her er lidt specielt,« siger han til mediet og tilføjer, at virksomheden alene havde 50 sager lørdag.

Tørbrudskaderne kommer, når sneen for eksempel er fyget ind på loftet og senere begynder at tø, hvorefter det således bliver til vand.

Det er primært områder ved Aarhus og Skanderborg og i Nordjylland, særligt omkring Aalborg, der er hårdt ramt i øjeblikket.

Carsten Bæk kommer samtidig med et godt råd til de boligejere, der er påvirket af tøbrudsskader.

Såfremt tøvejret endnu ikke har ramt, er det en god idé at tjekke loftet og skunken for sne og fjerne det, inden det bliver til vand.