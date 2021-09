Skolen i Ubberud kan dateres helt tilbage til år 1930. Derfor er det heller ikke så underligt, at skolen efterhånden er ved at være træt og brugt.

Derfor er den nye lokalaftale for Ubberud, som blev vedtaget i sidste uge af Odense Byråd, også blevet taget rigtig godt imod af skolen. Der er nemlig blevet sikret et tocifret millionbeløb, som skal gå til vedligehold og modernisering af den efterhånden aldrende skole.

»Det er en proces, vi har været en del af længe, og det er enormt dejligt endelig at få de penge til modernisering og vedligehold, som vi har ønsket længe,« siger Pernille Madsen, der er skoleleder på Ubberud Skole.

Der er helt præcist 15,5 millioner på vej til skolen. Af dem skal 6,6 millioner kroner bruges på modernisering af skolen, mens 8,9 millioner skal gå til vedligeholdelse.

Skolelederen forklarer nemlig, at den mindre skole, som har lige under 400 elever, er ved at være slidt. Og derfor vil vedligeholdelsen og moderniseringen få stor betydning for den daglige gang på skolen.

»Det kommer til at betyde enormt meget for elevernes hverdag, deres trivsel og deres læring. De vil få lysere lokaler, og kombineret med moderniseringerne vil det uden tvivl også højne kvaliteten af undervisningen på skolen,« siger Pernille Madsen.

På listen over ting, der skal vedligeholdes, finder man blandt andet en udskiftning af vinduer og døre, et nyt tag på den gamle skole, renovering af ventilationen i indskolingen og et generelt indvendigt arbejde med gulve, lofter og maling af væggene.

Og for pengene til modernisering kan skolen se frem til nye faglokaler, flere grupperum og forbedrede udearealer.

Med alle forbedringerne er det håbet, at skolen kan blive det nye omdrejningspunkt for lokalsamfundet i Ubberud.

»Vi håber at kunne åbne op for skolen i fritiden også, så man får mulighed for at låne skolens lokaler og benytte sig af nye og forbedrede udearealer,« afslutter Pernille Madsen.