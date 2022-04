Søndag skete der det, der bare ikke på ske.

Tobias Sandbæk, der er i gang med at skrive speciale i neurosciense på Aarhus Universitet, har mistet sit p.t. dyreste eje.

Hans computer med det speciale, har egentlig skal aflevere om en måned, er blevet stjålet. Det samme er den harddisk, hvor den eneste backup af specialdokument og koder er gemt.

»Jeg blev ked af det og chokeret, da jeg opdagede, at tasken med min computer og harddisk var stjålet. I øjeblikket føltes det som om, jorden brast sammen under mig,« siger Tobias Sandbæk.

I weekenden havde han været i sommerhus med nogle venner fra studiet, og det var en af hans kammerater, der opdagede, at der var blevet knust en rude i hans bil.

Hans rygsæk med computeren lå i hans bil, som holdt parkeret ved universitet, fordi han lige nu venter på at overtage en ny lejlighed på mandag og derfor har boet lidt rundt omkring for eksempel som sin søster.

»Det er virkelig dumt, at backuppen lå sammen med computeren, men det var heller ikke meningen. Og så burde jeg jo også have sørget for en digital backup. Det er simpelthen så ærgerligt og uheldigt,« siger han.

Tobias Sandbæk har udlovet en dusør på 10.000 kroner, hvis nogen kan finde frem til hans computer. Det har han skrevet et Facebook-opslag om, der lige nu er blevet delt over 5000 gange.

»For selvom det ikke er jordens undergang, så er det altså super træls at have mistet flere måneders arbejde. Folk har været virkelig søde til at dele opslaget og forsøge at hjælpe, men jeg har ikke så meget tiltro til, at jeg får mit speciale tilbage. Så jeg tror, jeg køber mig en ny computer i morgen, og så er der jo ikke så meget andet for end at starte forfra i et nyt dokument,« siger han.

Hvis hverken han eller politiet lykkes med at finde frem til computeren, regner han med, at han misse første aflevering og udskyde deadline på specialet til 1. september.

Han rygsæk er sort/grå/hvidternet, computeren er en Acer nitro 5 og harddisken er sort med plads til 2 terabyte.