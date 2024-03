Timon og Pumba, Pedersen og Findus, Mads og Mikkel.

Umage vennepar har man før hørt om, men det, der er opstået i Haslev, må alligevel være tæt på at tage førstepladsen.

Her har lille Otto siden sommer udviklet en nær relation til kragen Russell.

Noget, hans mor, Lærke Jensen, har delt billeder og videoer af på sin Instagram. Og for nogle dage siden blev historien delt på en Instagram-profil med dyreindhold.

Otto sammen med Russell. Foto: Privat. Vis mere Otto sammen med Russell. Foto: Privat.

Den har siden fået over 135 millioner visninger, og så er det ellers gået stærkt. Journalister fra eksempelvis Danmark, Frankrig, Canada og Kina har kontaktet Lærke Jensen om den søde historie.

Det fortæller hun til B.T.

»Bare siden torsdag har jeg fået 28.000 flere følgere og bliver kontaktet af rigtig mange. Folk vil gerne høre historien og sender mig ting med krager, lige fra børnebøger til T-shirts.«

»Og den (historien, red.) er da også lidt spøjs. Men omvendt er det også bare en simpel ting. Det er en lille dreng, som har udviklet et forhold til en krave. Der er ikke så meget hokuspokus.«

Lærke Jensen forklarer, at hendes mand arbejder som naturteknikker.

I sommer kom han pludseligt forbi en krage, hvis forældre ingen steder var at se.

»Han rørte ved den, og den rørte sig bare ikke. Den var mere død end levende. Men vi tænkte, at den skulle have en chance, og derfor håndfodrede vi den i et par uger.«

»Og i starten var vi faktisk meget bevidst om at holde vores børn adskilt fra den. Vi anede ikke, hvordan de reagerede, og hvordan den gjorde.«

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af The Dodo (@thedodo)

Men undervejs bemærkede forældrene, hvordan deres søn begyndte at få en interaktion med kragen.

»Når Otto satte sig, stillede Russell sig ved siden af – eller når Otto rakte hånden frem, så kom Russell hen. Og pludselig kunne han sidde oven på Ottos skuldre. Det er meget uskyldigt.«

»Otto tænker ikke, det er en fugl. Det er meget ligefrem.«

Og efterfølgende har hun delt flere videoer af søde sekvenser. Otto og Russell, der går tur sammen, leger på havemøbler, sidder sammen og meget andet.

Russell har da også lært flere rutiner hos familien. Blandt andet, hvilket vindue den skal flyve hen til om morgenen, når familien står op.

Lærke Jensen indskyder dog også, at Russell bliver større som tiden går, hvilket også kan mærkes på interaktionen.

»Der er ikke så meget interaktion som i sommer eksempelvis. Der kan godt gå dage, før den kommer. Tidligere var den jo hos os hele tiden.«

»Det er da lidt trist, men samtidig skal vi også huske, at Russell ikke er et kæledyr. Den skal jo tilbage i naturen, og det er også en læring til min søn. Og det er også vores intention.«

Hun fortæller da også, at nogle har været kritisk i forhold til, at familien er så tæt på en krage. Det går eksempelvis på, at kragen kan skade Otto.

»Men vi lader dem aldrig lege uden opsyn, og jeg sætter min søns sikkerhed højt og ville selvfølgelig ikke lade dem lege sammen, hvis jeg havde den mindste tvivl om, at Russell kunne finde på at gøre ham noget.«

»Og så vil vi gerne lære min søn at respektere naturen ved at interagere med den.«

Derfor regner hun da også med, at Russell langsomt forsvinder fra hjemmet og med tiden bliver vild.

Præcis, som det skal være.

»Men det er ikke, fordi vi opfordrer folk til at tage dyr fra naturen ind. Det kræver alligevel en særlig viden og dedikation,« siger hun.

Lyt til podcasten B.T. og det gode selskab her, eller hvor du normalt lytter til podcast: