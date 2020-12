For toårige Mille blev en leg til et mareridt, da hun endte med at sluge 21 magnetkugler, som lavede huller i hendes mavesæk og i tarme.

Historien om Mille blev tidligere beskrevet af B.T. Her blev der i en artikel beskrevet, hvordan der akut havde været tale om liv eller død, men nu er der heldigvis godt nyt for familien Kortbek Hjortkær, der bor i Slagelse.

»Hun er vågnet meget mere op, og vi har også fået et par smil fra hende, og hun er begyndt at tale en smule igen nu. Det er stadig kun kortvarige perioder, hun er frisk, før hun bliver døsig igen, men hun er vågen,« fortæller mor Michelle Kortbek Hjortkær i en sms, da hun ikke vil vække Mille med et telefonopkald, da Mille ligger og sover.

Mille blev haste-opereret i fem timer, efter det gik op for familien, at hun havde slugt storebrorens magnetkugler. Hun begyndte at kaste konstant op, og derfor slog familien alarm og fik Mille på Odense Universitetshospital.

Her fjernede lægerne 21 magnetkugler fra hendes mavesæk og tarme. Heldigvis i tide. Det fortalte Michelle Kortbek Hjortkær til B.T., men også i et Facebook-opslag, som er delt over 2.000 gange.



»Vi er blevet udskrevet fra intensiv og er kommet over på børnekirurgisk afdeling nu, og det går stærkt fremad med Mille. Infektionen er heldigvis væk nu, og alle hendes tal er fine. Hun har derfor også fået fjernet både sonde og rygmarvsbedøvelsen, og der er skåret ned på morfinen. Det har naturligvis også hjulpet en del på hende,« fortæller en meget lettet Michelle.

Da Mille var bevidstløs, var et af Michelles største ønsker at holde sin datter i sine arme. Desværre var Mille koblet til fem forskellige slanger, der gjorde det umuligt for Michelle at tage hende op.



Samtidigt måtte Michelles mand og storebror ikke komme og besøge Mille i den svære tid på grund af corona-restriktioner på intensiv-afdelingen, men heldigvis er det fortid nu.

»Nu kan jeg holde hende i mine arme igen, nu hvor hun er blevet koblet fra nogle af slangerne. Det er helt fantastisk. Min mand har også fået lov at komme på besøg på børnekirurgisk afdeling, så det er dejligt.«



Ifølge Michelle Kortbek Hjortkær har lægerne sagt, at de regner med, at det vil gå hurtigt med Mille fra nu af, så længe alt forløber som planlagt uden flere komplikationer. Hvilket Michelle og resten af familien er lykkelig over.



»Vi kan måske komme hjem igen allerede i weekenden, så vi stille og roligt kan få lidt gang i hende igen i vores eget tempo i forhold til at kunne bevæge sig lidt rundt og få gang i maven og tarmen igen. Så det krydser vi fingre for nu.«

»Forhåbentligt kan vi fejre jul og hendes fødselsdag 25. december som planlagt, og vi kan begynde at julehygge derhjemme. Det ville være helt fantastisk. Så vi er ovenud lykkelige for, at de har været så dygtige på Odense Universitetshospital.«