Otte vuggestuebørn i et- til to-årsalderen var på vej hjem i metroen efter at have været på udflugt i Kongens Have. Michala Libis og de to andre pædagoger havde købt billetter til alle børnene.

Troede de.

Lige indtil kontrolløren kunne fortælle, at de manglede billetter til to af børnene.

Efter historien B.T. bragte om et-årige Kaya, der fik en bøde i metroen, skulle man tro, at pædagogerne også skulle udvælge hvilke to af de otte vuggestuebørn, der skulle have en bøde.

Men sådan forløb det ikke.

»Jeg sagde, ‘det er en institution, skal vi have en bøde?’, så sagde han, ‘en cykelbøde er billigere, så den får i’,« fortæller vuggestuepædagogen Michala Libis, der arbejder i institutionen Abildgården i Sundby.

Hun gav sit cpr-nummer til kontrolløren og fik stukket en afgift i hånden for at have manglet en cykelbillet. Selvom de altså ikke havde nogen cykel med.

Michala Libis fortæller, det virkede, som om kontrolløren ville være flink og derfor udstedte den billigste bøde muligt.

Afgiften, som institutionen Abildgården fik, da de kørte i metro. Foto: PRIVATFOTO

Nemlig 100 kroner for en manglende cykelbillet.

»Jeg syntes, det var underligt. Men jeg tænkte, bare det er så lille en bøde som muligt,« siger Michala Libis.

Hun har fulgt med og læst om sagen i B.T., hvor et-årige Kaya fik en bøde i sommer, fordi hendes mormor troede, hun måtte have alle tre børnebørn med på sit rejsekort.

Men mormoren måtte kun have to af dem med, så kontrolløren bad hende vælge, hvem af børnene der skulle have en kontrolafgift.

Etårige Kaya fik sin første bøde på tur med mormor i metroen. Foto: PRIVATFOTO

Hun kunne ikke selv få den, da hun havde sit eget rejsehjemmel i orden.

Det klagede Kayas mor over efterfølgende. Først til Metro Service, der afviste klagen, og senere til ankenævnet for bus, tog og metro, der gav moren medhold og bad Metro Service annullere afgiften.

Metro Service opponerede mod afgørelsen og bad ankenævnet genoptage sagen i marts. De fastholdt, at bøden var givet retmæssigt, og ville vide, hvem der skulle have den, hvis det ikke var et-årige Kaya eller mormoren.

Tirsdag lod Metro Service dog Kayas afgift frafalde, og det skete ifølge Kayas mor kun på grund af den omtale, der har været bragt af sagen.

Pædagog Michala Libis Foto: PRIVATFOTO

Vuggestuepædagogen Michala Libis er forundret over, at Metro Service valgte at håndtere situationen, som de gjorde.

Lederen i institution Abildgården i Sundby, Bjarne Kofoed, fortæller, han aldrig klagede over bøden, fordi han syntes, den var latterlig. Derudover fortæller han, at sagen om et-årige Kaya har fået snakken til at gå blandt pædagogerne.

»Det har givet lidt usikkerhed blandt personalet. Når de skal på ture, spørger de, hvad der er reglerne. Somme tider ender det faktisk med, at pædagogerne betaler mere bare for at være på den sikre side,« siger Bjarne Kofoed.

Han synes, det er for meget, at der ikke er styr på reglerne blandt Metro-personalet, og at det lader til, at de bøjer dem efter deres eget velbefindende.

Leder i institution Abildgården Bjarne Kofoed

B.T. har i en mail fået svar fra Metro Services kommunikationskoordinator Thor Wilkens:

Hvorfor har I givet en bøde for en manglende cykelbillet til en vuggestuepædagog, der manglede billetter til to børn?

»Vi beklager, hvis der er sket en fejl. Vuggestuer og alle andre passagerer, som oplever, at der er begået fejl, er altid meget velkomne til at kontakte kundeservice. Med udgangspunkt i de to sager, B.T. nævner, vil vi tydeliggøre reglerne for vores stewards.«

I fastholdte, at et-årige Kaya skulle have en bøde, men de to børn fra vuggestuen skulle ikke - der fik en pædagog den for manglende cykelbillet. Hvorfor?

»Der er tale om to forskellige sager. Den ene sag har principiel karakter, og her ønsker vi en afklaring og en præcisering af reglerne. I den anden sag med cykelbilletten er der begået en fejl. Det beklager vi.«

Hvorfor gælder samme regler ikke for alle?

»De samme regler gælder for alle. Er der sket en fejl, så retter vi ind.«