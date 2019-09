Et uheld på Køge Bugt Motorvejen og et på Vestmotorvejen giver en del udfordringer for morgentrafikken mandag.

De to uheld er begge sket i retning mod København, og det betyder en del forsinkelser i myldretiden.

»Tidspunktet gør, at trafikken hurtigt hober sig op, og der er allerede en del forsinkelse på strækningen,« siger vagthavende ved Vejdirektoratet Jakob Riis-Petersen.

Uheldet på Køge Bugt er sket fra Køge mod Avedøre mellem Vallensbæk S og motorvejskryds Avedøre.

På E20 Vestmotorvejen er det fra Ringsted mod Køge mellem tilkørsel og rasteplads Salby, der er gal.

Han forklarer, at selv om de to uheld er sket på to forskellige motorveje, så betyder deres placering, at mange bilister først vil holde i kø på Vestmotorvejen og senere ramme ind i køen på Køge Bugt Motorvejen.

I forhold til normalt vurderer Vejdirektoratet, at trafikken bliver forsinket med cirka en halv time på Køge Bugt Motorvejen og godt 10 minutter på Vestmotorvejen.

Mandag bliver en blæsende dag, og derfor opfordrer Vejdirektoratet bilisterne til at holde godt fast i rattet. I skrivende stund skal bilisterne særligt være opmærksom på Farøbroen.