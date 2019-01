LED-pærer har fundet vej til mange danske stuer, men nu viser det sig, at to tredjedele af dem kan være ulovlige - og decideret farlige.

I en kontrol har Sikkerhedsstyrelsen således fundet fejl på 19 ud af 30 tilfældigt udvalgte LED-belysningsprodukter.

For eksempel var isolationsafstandene for små eller isoleringen utilstrækkelig i 11 af produkterne.

Og det kan være decideret farligt for forbrugeren.

'De fleste af fejlene var ikke synlige for det blotte øje. Generelt var fejlene for små isolationsafstande eller utilstrækkelig isolering i transformeren fra 230 til 12 volt. Denne type fejl giver risiko for elektrisk stød,' skriver Sikkerhedsstyrelsen.

En anden type fejl var på produkter med integrerede LED-dioder var, at forbrugerne kunne røre direkte ved dioderne, selvom de ikke kunne skiftes som en pære i en lampe.

Også det giver risiko for elektrisk stød.

Det får både Sikkerhedsstyrelsen og brancheorganisationen Tekniq til at råbe vagt i gevær. Fabrikanterne skal stramme op, lyder det.

»Tallene er voldsomme og jeg er fuldstændig enig med Sikkerhedsstyrelsen, når de beder fabrikanter og EU-importører om at stramme op på kontrollen. Fejl i 19 ud af 30 testede produkter er naturligvis ikke godt nok,« siger Simon O. Rasmussen, underdirektør i Tekniq, der repræsenterer de danske el- og vvs-installationsvirksomheder, i en pressemeddelelse.

Resultatet af Sikkerhedsstyrelsens kontrol er, at ét produkt er blevet tilbagekaldt og ét andet produkt er blevet salgsstoppet.

Derudover måtte fabrikanterne af 17 produkter ændre på produktets konstruktion, så det kunne leve op til sikkerhedskravene.

I kølvandet på indsatsen beder styrelsen nu fabrikanter og EU-importører om at stramme op på kontrollen med produkterne.

Ansvaret for at kontrollere delkomponenterne ligger hos fabrikanten, konkluderer Sikkerhedsstyrelsen, og det er Simon O. Rasmussen enig i.

»Det er meget vigtigt, at installatørerne og ikke mindst forbrugerne kan stole på CE-mærkningen af produkterne.«

»Det er entydigt fabrikanternes ansvar at sikre, at produkterne er behørigt CE-mærket og lever op til kravene,« siger Simon O. Rasmussen og understreger:

»Men installatørerne kan med fordel sikre sig, at der med LED-produktet følger en dansk brugsvejledning og at fabrikantens eller EU-importørens adresse fremgår af produktet,« siger Simon O. Rasmussen.