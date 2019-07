Et nyt studiet slår fast, at flere danskere end hidtil antaget lider af kroniske sygdomme.

Omkring to ud af tre danskere over 16 år lider af én eller flere kroniske sygdomme. Det viser det hidtil største studie af kroniske sygdomme, som forskere fra Aalborg Universitet står bag.

Det skriver universitetet i en pressemeddelelse.

De tre mest hyppige kroniske sygdomme blandt danskerne er forhøjet blodtryk, luftvejsallergi og forhøjet kolesterol.

Indtil nu har Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen officielt vurderet, at cirka hver tredje dansker lider af en kronisk sygdom. Men det er et underestimat ifølge det nye studie.

Studiets hovedforfatter Michael Falk Hvidberg, som er ph.d. og forsker ved Danish Center for Healthcare Improvements ved Aalborg Universitet, mener, at der nu er sat "tyk streg under", at kronikerbyrden er større en hidtil antaget.

- Vi oplever et behov fra både politikere og sundhedsprofessionelle til at få tal og overblik over den kroniske sygdomsbyrde for at få et bedre grundlag for prioritering, udtaler han i pressemeddelelsen.

Studiet har kortlagt den fulde kroniske sygdomsbyrde og identificeret over 199 kroniske sygdomme blandt alle 4,5 millioner danskere over 16 år.

Det er gjort via de unikke danske sundhedsregistre, og fordi der ses på alle borgere, er der ingen statistisk usikkerhed.

