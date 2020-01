Tilbage i 1973 løb et militærfly tør for brændstof og nødlandede på stranden ved islandske Sólheimasandur.

Siden er flyet blevet en turistattraktion, men det er desværre også i den forbindelse, at vraget nu trækker tragiske overskrifter.

Torsdag blev to kinesiske turister nemlig fundet døde ved flyet, skriver BBC.

Politiet blev tilkaldt, da en død kvinde var blevet fundet, og to timer senere fandt betjentene manden et kort stykke derfra.

Herefter fandt politiet også en bil, der var lejet af parret.

Det islandske politi har endnu ikke fået anslået dødsårsagen, men BBC skriver, at der er fundet tegn på hypotermi (nedkøling).

Johannes Thor Skulason, der er formand for Islands Turistråd, fortæller til det islandske nyhedssite Ruv, at man i samarbejde med hoteller og biludlejningsfirmaer har advaret turister om dårlige vejrforhold.

»Vi har været heldige med de seneste års eksplosion i turismen, til trods for at der har været et par enkelte hændelser af denne art, som vi har nødsaget til at håndtere,« siger Johannes Thor Skulason.