Brud på datasikkerheden, utallige password og massevis af følsomme historier er alt sammen med til at gøre danskerne digitalt stressede.

Det viser en undersøgelse, som Opinion Matters har lavet for it-sikkerhedsfirmaet Kaspersky Lab.

»It-kriminalitet og mediernes dækning af ofrenes oplevelser gør folk opmærksomme på de mange risici. I takt med at it-trusler er blevet hverdagskost, så kan enhver efterhånden sagtens se sig selv blive ramt af databrud eller et hack;« forklarer pyskolog og coach Boris Charpentier.

Det påvirker os sågar helt fysisk.

Man kan gøre meget selv for ikke at blive stresset, siger direktøren for Kaspersky Lab. Foto: Shutterstock/Ritzau Scanpix

»Det medfører et øget kortisolniveau, fordi frygten for farer stiger, og dét fører til stress. Derfor kan enhver form for hackerangreb eller databrud, uanset om det skader en nationalstat, en virksomhed eller en privatperson, medføre at følelsen af usikkerhed og sårbarhed højnes,« siger han.

Mens 62 procent af os bliver stressede af nyheder om databrud, svarer 69 procent, at de bliver stressede af at holde styr på et stort antal kodeord.

63 procent siger, at de føler sig presset over at skulle beskytte deres forskellige enheder.

Endelig svarer 62 procent, at de mange oplysninger, vi har liggende digitalt, er overvældende.

Det er ikke overraskende, pointerer den administrerende direktør i Kaspersky Lab, Leif Jensen.

»Folk bliver overvældede af mængden af information, der findes om dem online, og hvorvidt de er tilstrækkeligt beskyttet hos de forskellige virksomheder. Hvis de ikke ved, hvordan man aktivt kan beskytte sig selv, kan hjælpeløsheden føre til stress,« siger han og giver et råd til danskerne:

»Det er, at man aktivt tager kontrollen over egne data og beskytter sig så godt som muligt ved at udvise sikker adfærd online; Brug stærke, unikke password, benyt dig af it-sikkerhedsprogrammer, undgå at klikke på usikre links og surf aldrig på åbne, ubeskyttede wifi-forbindelser,« siger han.

Undersøgelsen er gennemført blandt 1.000 danskere i maj og juni.