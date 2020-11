Normalt bliver 50 procent af befolkningen over 65 år influenzavaccineret, men i år er der rekordtilslutning.

67 procent af alle personer over 65 år er indtil videre blevet influenzavaccineret.

Det skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

- Det er positivt, at 67 procent af personer over 65 år er blevet vaccineret mod influenza, siger Bolette Søborg, konstitueret enhedschef i Sundhedsstyrelsen.

- De tidligere år er omkring 50 procent blevet vaccineret, og vi er rigtig glade for den rekordhøje tilslutning, fordi vaccinen beskytter dem, der er i risiko for at blive alvorligt syge af influenza.

Styrelsen oplyser samtidig, at mindst 70 procent af vaccinerne er anvendt på personer i risikogrupper.

På baggrund af ekstraordinær efterspørgsel på influenzavaccinen i år måtte Sundhedsstyrelsen i oktober henstille til, at vaccinerne målrettes personer i risikogrupper.

Det gælder foruden personer over 65 år blandt andre gravide og personer med kroniske sygdomme.

Statens Serum Institut har åbnet for bestilling af de resterende 100.000 influenzavacciner, der har været tilbageholdt.

Det er også blevet muligt for virksomheder at returnere vacciner, der endnu ikke er blevet afsat til personer i målgruppen.

