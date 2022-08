Lyt til artiklen

Fredag eftermiddag passerede to tog en dæmning, som var ved at erodere under et skybrud. Chokerede passagerer oplevede store rystelser og frygtede det værste.

Nu forklarer Banedanmark, hvordan det overhovedet kunne ske.

»Jeg tænkte med det samme, at jeg skulle dø,« siger 17-årige Ditte Jensen til TV Midtvest om det øjeblik, hvor hun og veninden Nanna Smed kørte over dæmningen ved Kibæk mellem Skjern og Herning.

Hun havde mærket flere bump fra toget og så Nanna lette fra sit sæde for kort efter at dunke ind i bordet foran hende.

Siden kørte endnu et tog over samme strækning i modsatte retning. Her så lokomotivføreren, at jorden begyndte at skylle væk, hvorefter al trafik på strækningen blev indstillet. Lørdag morgen hang jernbanesporet frit i luften – dele af dæmningen var skyllet helt væk.

Men hvordan kan det overhovedet ske? Det giver Banedanmark nu en mulig forklaring på.

Ifølge områdechef Bianca Saarnak skyldes det sandsynligvis en dominoeffekt, forklarer hun til TV 2.

En anden dæmning ikke langt derfra kollapsede under skybruddet, hvorefter vandet fra en nærliggende sø fik frit løb. Det kan – sammen med de store vandmængder fra oven – have fået dæmningen ved Kibæk til at erodere.

Omkring 1.000 kilometer skinner ligger på dæmningsanlæg her i Danmark, men trods fredagens hændelse, mener Bianca Saarnak, at dæmningerne er sikre.

»Vi har overvågning over konstruktioner, hvor vi vurderer, der er en særlig risiko,« siger hun til TV 2 og tilføjer, at Banedanmark arbejder på at klimasikre jernbanenettet, idet fremtiden ser ud til at byde på flere voldsomme regnskyl, end vi hidtil har været vant til.

Havarikommissionen skal nu undersøge hændelsen ved Kibæk fredag eftermiddag.

Strækningen er foreløbig lukket i de kommende to uger, hvor Banedanmark vil udbedre skaderne. Arriva har indsat togbusser på strækningen.

Trafikselskabet har tilbudt de passagerer, som var ombord på toget psykologhjælp.

Skinnerne hang ikke frit i luften, da de to tog fredag eftermiddag kørte over dæmningen ved Kibæk. Billederne af de frithængende skinner er fra lørdag morgen. På det tidspunkt var togdriften indstillet.