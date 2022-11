Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Et IC3-tog, der holder med de første seks hjulaksler på jorden i stedet for på skinnerne, er et skræmmende syn.

DSB beroliger dog med, at du stadig kan være helt tryg ved at tage toget.

Natten til tirsdag kørte et intercitytog mod Aarhus af sporet efter at have passeret Horsens Station.

Selvom afsporede tog heldigvis er en sjældenhed i Danmark, så er det faktisk ikke første gang, at der er problemer på netop den strækning.

For blot en måned siden kørt et andet tog af sporet næsten samme sted.

DSBs informationschef, Tony Bispeskov, understreger dog, at der ikke er grund til hverken frygt eller panik.

»Der er generelt et højt sikkerhedsniveau på de danske jernbaner. Det betyder ikke, at der ikke kan ske fejl, men de bliver indkapslet, så omfanget bliver minimalt.

»Passagererne kan stadig være trygge. Det lyder selvfølgelig voldsomt med en afsporing, men det er ikke vores vurdering, at der har været fare på færde,« tilføjer han.

Bispeskov understreger også, at ingen af de 24 passagerer kom noget til ved uheldet.

For en måned siden skyldtes uheldet en menneskelig fejl i forbindelse med omrangering ved et sporarbejde, men det er endnu uvist, hvad det seneste uheld skyldes.

Havarikommissionen er nu i gang med at undersøge episoden nærmere.

Ifølge Tony Bispeskov er det også for tidligt at gisne om, hvorvidt der er en sammenhæng mellem de to hændelser.

»Vi skal ikke spekulere i, om der er en sammenhæng. Ved begge hændelser er det sket omkring sporarbejde, hvor sporskifterne betjenes manuelt. Selvom det naturligvis lyder voldsomt med en afsporing, så er det ikke hele toget, der er kørt af sporet, men seks aksler, og det er sket ved meget lav hastighed.«

Afsporingen skabte store problemer for togtrafikken hele dagen.