Efter skiferier i Norditalien er to elever fra CBS i København konstateret smittet med coronavirus.

To studerende på CBS - Copenhagen Business School - er smittet med coronavirus efter skiferier i Norditalien.

Det oplyser skolen på dens hjemmeside.

Tre personer, der har været i kontakt med de pågældende, er sendt i hjemmekarantæne.

- De personer, der har været i kontakt med de studerende under ophold på campus, er blevet identificeret. Og på den baggrund er yderligere tre personer fra CBS nu sendt i forebyggende karantæne i deres hjem, skriver universitetsdirektør Kirsten Winther Jørgensen på hjemmesiden.

Skolen har fået råd fra sundhedsmyndighederne om, at den ikke behøver at lukke ned som følge af smittetilfældene.

- Beskeden fra sundhedsmyndighederne er, at CBS i forhold til de to konkrete tilfælde af Covid-19 ikke skal foretage sig yderligere.

CBS har op mod 20.000 studerende og 1500 medarbejdere.

En anden uddannelsesinstitution, Rysensteen Gymnasium i København, er midlertidigt lukket, efter at to elever er blevet smittet med coronavirus.

Sundhedsmyndighederne oplyser mandag eftermiddag, at antallet af coronasmittede herhjemme nu er steget til 59 personer.

Desuden er 770 personer i karantæne.

En af de mere fremtrædende personer i karantæne er chefen for Hæren, general Michael Lollesgaard.

Forsvaret oplyser, at han er blevet sendt i karantæne, efter at han har deltaget i et møde i Nato med Italiens hærchef.

Den italienske hærchef er testet positiv for Covid-19.

Styrelsen for Patientsikkerhed opfordrer også personer, som har været til stede på den københavnske natklub Søpavillonen torsdag mellem klokken 23 og 02, at blive hjemme i 14 dage.

Det skyldes, at en person, der har vist sig at være smittet med coronavirus, opholdt sig på stedet, der rummer både restaurant og natklub.

Udenrigsministeriet har skærpet rejsevejledningen og fraråder nu alle rejser til seks regioner i det nordlige Italien.

Det er netop Norditalien, der aktuelt er hårdest ramt af coronavirus.

Personer, der har opholdt sig i Norditalien, Sydkorea, Iran og Kina, anbefales at holde sig hjemme 14 dage efter deres tilbagevenden til Danmark.

For sundhedsansatte er det et krav, at man bliver hjemme i 14 dage efter rejser i de nævnte områder.

/ritzau/