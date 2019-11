Nykredt og Alm. Brand Bank griner hele vejen til ... ja, banken i disse dage.

Ikke mindst gebyrer sørger for, at de to banker har et solidt plus på bundlinjen.

Det kan man læse af de to bankers regnskab for tredje kvartal i år, som er blevet offentliggjort tirsdag.

Begge banker kan således fremvise en en solid vækst, når det kommer til de gebyrer, deres kunder indbetaler.

Nykredit, som tidligere på året overhalede Sydbank som Danmarks tredjestørste bank, har en massiv stigning i gebyrindtægter.

I de tre første kvartaler af 2018 tjente banken lige på den gode side af 1,5 milliard kroner. I den tilsvarende tidsperiode i år er det beløb steget til mere end to milliarder kroner - en vækst på mere end en tredjedel.

Hos Alm. Brand Bank er væksten ikke helt så stor, men fortsat markant.

I de første tre kvartaler af 2018 lød gebyrindtægterne på 177 millioner kroner. Det tal er i år steget med 19 millioner kroner til 196 millioner kroner - en stigning på omkring ti procent.

De to banker er langt fra de eneste herhjemme, som i disse år polstrer sig på gebyrfronten.

Tidligere har B.T. beskrevet, hvordan eksempelvis Jyske Bank og flere andre banker har hævet og tilføjet en stribe gebyrer.

Og det er der en ganske god grund til, hvis man spørger Morten Bruun Pedersen, seniorøkonom i Forbrugerrådet Tænk.

»Det er ikke nogen hemmelighed, at bankerne gør det her for at tjene penge. Og når man lægger alle de her gebyrer sammen, så bliver det til mange penge i længden,« har han tidligere sagt til B.T.

Det skete, da B.T. kunne beskrive, hvordan bankkunders gebyrer fra 2009 til september 2019 på ganske almindelig bankforretning er steget med 46,2 procent.

»Renterne er faldet så kraftigt, at bankerne nu betaler penge for at have deres kunders penge stående i Nationalbanken,« sagde Ulrik Marschall, pressechef for Mybanker, tidligere til B.T. som forklaring på de stigende gebyrer.

Ifølge Nykredit er det dog ikke problemer med renteindtægterne, som faktisk er steget i forhold til sidste år, der har betydet den markante stigning i indtægter fra gebyrer.

I stedet lyder forklaringen, at pæne mængder nye kunder samt sommeren og efterårets store lånekonverteringsbølge - der giver et større enkeltgebyr - har skæppet til den øgede indtjening.

»Det er rigtigt, at vores gebyrindtægter stiger. Det er ikke udtryk for, at vi har hævet gebyrerne, men i stedet udtryk for, at rigtig mange danske boligejere har valgt at skifte til sikre, billige lån,« skriver pressechef Jens Theil blandt andet i en mail til B.T.

Hos Alm. Brand Bank er forklaringen stort set den samme.

»Stigningen kan forklares med de mange konverteringer af realkreditlån, vi har set i løbet af året. Vi har selvfølgelig også fået nye kunder, men låneomlægning er klart den største post,« forklarer presserådegiver Christian Stokholm.