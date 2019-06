En 59-årig mand er blevet dømt for at udføre oralsex på to sovende kvinder.

De to kvinder er søstre, og overgrebene fandt sted på samme sofa med fire måneders mellemrum.

Det skriver JydskeVestkysten.

Den opsigtsvækkende sædelighedssag blev afgjort i Retten i Sønderborg, efter manden i marts og juli 2016 forgreb sig på kvinderne.

De to overgreb var skræmmende ens og skete samme sted i mandens hjem, mens kvinderne søvndrukne og berusede lå på en sofa.

Den tilstand udnyttede den 59-årige mand til at udøve oralsex på kvinderne, der ikke var i stand til at modsætte sig.

Overgrebene blev først anmeldt i efteråret 2016 - måneder efter den sidste episode - da kvinderne betroede sig til hinanden og fandt ud af, at det begge havde været offer for manden.

Retten i Sønderborg fandt ham i sidste uge skyldig i anklagerne og idømte ham seks måneders fængsel, hvoraf to af månederne er ubetingede.

Den 59-årige mand skal derudover udføre 100 timers samfundstjeneste og betale hver af søstrene 8.000 kroner. Historien bringer ikke noget om, hvilken relation søstrene har til den nu dømte mand.