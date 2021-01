To patienter på nordjysk hospital testet positive for covid-19. Ansatte sendt hjem, og behandlinger aflyst.

Det har givet huller i vagtplanen på Regionshospital Nordjylland, at to indlagte patienter har fået påvist covid-19.

I alt 40 medarbejdere sendes hjem som nærkontakter i seks dage, og det betyder, at nogle patienters behandling aflyses.

Det oplyser hospitalet i en pressemeddelelse.

Aflysningerne vil være indenfor kirurgi og hjertemedicin. Hvor mange der aflyses, oplyses ikke i meddelelsen.

- Vi gør alt, hvad vi kan, for at gennemføre mest mulig aktivitet, siger Henrik Larsen, der er hospitalsdirektør, i meddelelsen.

- Behandling og pleje af akutte sygdomme og tilstande, der truer liv eller førlighed, vil blive prioriteret først, siger han.

Han fortæller, at udskydelsen af aftaler vil ske efter en individuel vurdering. De berørte patienter vil blive kontaktet direkte.

- Hører man ikke fra hospitalet, så skal man møde op som planlagt, lyder det fra Henrik Larsen.

De to smittede patienter, der har delt sengestue på hospitalets kirurgiske afdeling, blev testet negative for covid-19, da de blev indlagt.

Siden udviste de dog symptomer. Tirsdag blev de så testet positive for covid-19.

Det satte en omfattende smitteopsporing i gang. Det er altså endt med, at 40 ansatte er sendt hjem.

Det understreges i meddelelsen, at personalet på de berørte afdelinger har brugt værnemidler.

Det er både sygeplejersker læger, radiografer, fysioterapeuter og medarbejdere fra Serviceafdelingen, som sendes hjem.

De skal nu være hjemme i seks dage, have et negativt testsvar fra sjettedagen og være symptomfri, før de kan vende tilbage.

Det er ifølge Henrik Larsen en ærgerlig situation.

- Det er desværre sådan med virus, at en negativ test kun er et øjebliksbillede, og derfor er det så vigtigt med hyppige test og som i dette tilfælde et meget vågent øje på symptomer, der kan relateres til covid-19, lyder det fra hospitalsdirektøren.

