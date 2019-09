Onsdag kom det frem, at Rybners Tekniske Gymnasium har været ramt af et fnatudbrud.

Torsdag er det konstateret, at mindst en elev på Rybners Handelsgymnasium også har fået konstateret fnat.

»Det er skræmmende. Vi har været ved vores læger for at blive undersøgt for fnat,« siger en 19-årig HF-elev fra Rybners Tekniske Gymnasium og Tekniske Skole til Jydske Vestkysten.

Vedkommende taler på vegne af en gruppe på syv elever. De to skoleafdelinger ligger i hver sin ende af Esbjerg.

Rybners ledelse vurderer, at der er tale om nogle enkelte tilfælde, men nogle elever anslår det til at være 30, som er ramt.

Elever som lokalmediet har talt med udtrykker bekymring for, at man ikke har lukket skoleafdelingerne for undervisning i et par uger.

De elever, der har fået konstateret fnat, skal blive hjemme i en uges tid. Der er tale om lovligt fravær.

Organisationsudviklingschef ved Rybners Tekniske Gymnasium, Gudrun Kirk Petersen, sagde onsdag til Jydske Vestkysten, at de har gjort rigeligt for at sætte en stopper for fnatmidernes indtog på skolen.

Skolen har eksempelvis sat ekstraordinær rengøring ind på stedet, samt spærret sofaerne af i tre døgns tid.

Gudrun Kirk Petersen gav ved samme ombæring udtryk for, at eleverne overdramatiserede fnatangrebene.

Ifølge sundhed.dk er fnat en hudsygdom, som skyldes scabiesmider (fnatmider), der graver gange i huden og lægger æg.

Der opstår hurtig en meget generende kløe samt røde prikker på huden. Det opstår især på fingre og hænder af fnatmidernes ofre.